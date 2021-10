«LOL: Last One Laughing»: Das sollen die Teilnehmer der dritten Staffel sein

Vermischtes

Eine große deutsche Tageszeitung will die ersten Comedians der dritten Staffel der Amazon-Show mit Bully Herbig in Erfahrung gebracht haben.

Die finalen beiden Episoden der zweiten-Staffel sind weniger als eine Woche verfügbar, daher soll an dieser Stelle nicht weiter auf den Inhalt und den Sieger der Runde eingegangen werden. Eine dritte Staffel der mit dem Quotenmeter Fernsehpreis ausgezeichneten Sendung wurde aber bereits vor der Ausstrahlung bestellt ( Quotenmeter berichtete ). Die Dreharbeiten sollen in dieser Woche beginnen. Nun will die ‚Bild‘-Zeitung aus Produktionskreisen teilweise das Teilnehmerfeld erfahren haben.Neben Moderator Michael ‚Bully‘ Herbig soll auch Anke Engelke zurückkehren. Sie war bereits in den ersten beiden Staffeln mit von der Partie. Ebenfalls bekannt ist den Zuschauern Carolin Kebekus, die in Runde eins dabei war und erst in Folge fünf die Segel strich. Neu im Comedy-Ensemble soll nun Michelle Hunziker, Joko Winterscheidt und Christoph Maria Herbst sein. Noch sind diese Namen unbestätigt.[webung]Ob auch Max Giermann und Kurt Krömer, die ebenfalls in den ersten beiden Staffeln dabei waren, zurückkehren, ist nicht bekannt. Das Konzept von «LOL: Last One Laughing» sieht vor, dass zehn Comedians sechs Stunden in einem Studio eingeschlossen werden und sich gegenseitig zum Lachen bringen sollen. Lachen ist allerdings nicht erlaubt. Jeder Teilnehmer erhält zwei Leben, für jedes Kichern, Schmunzeln, Grinsen oder Lachen muss derjenige ein Leben abgeben. Wer zuletzt übrig bleibt, gewinnt 50.000 Euro für einen guten Zweck.