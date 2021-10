«Three Women» mit Blair Underwood

US-Fernsehen

Auch Lola Kirke wird in der neuen Drama-Serie zu sehen sein.

Showtime, der Pay-TV-Sender der ViacomCBS-Gruppe, hat Blair Underwood und Lola Kirk für die kommende Drama-Serieverpflichtet, die auf dem gleichnamigen Roman von Lisa Taddeo basiert. «Three Women» wird von Showrunnerin Laura Eason, Kathy Ciric, Emmy Rossum und Taddeo produziert, die auch als Autorin an der Serie beteiligt ist. Louise Friedberg wird bei den ersten beiden Episoden Regie führen und die Produktion übernehmen.Underwood wird in der Serie Richard spielen, einen beliebten Koch, der überrascht wird, als seine Frau Sloane (DeWanda Wise) eine sexuelle Beziehung mit einem anderen Mann eingeht. Lola Kirke spielt die wiederkehrende Gastrolle von Jenny, einem Freigeist, der möglicherweise die einzige Frau ist, der Sloane jemals nahestand.Neben Wise sind auch Shailene Woodley, Betty Gilpin und Ravi Patel als Darsteller angekündigt. Die Serie erzählt die Geschichte des weiblichen Begehrens und zeichnet den Weg dreier Frauen nach, die ihr Leben komplett umkrempeln. Sloane, eine glamouröse Unternehmerin, lässt sich auf ihre Affäre ein, obwohl sie bereits in einer offenen Ehe lebt, als sie zwei neue Fremde kennenlernt.