«Nord Nord Mord» bleibt deutlich unter neun Millionen

Quotennews

Zwar liegt man fast anderthalb Millionen Zuschauer unter dem im März verzeichneten Rekordergebnis, die Marktanteile können sich dennoch sehen lassen.

Die ZDF-Krimireihehält in diesem Jahr am Montagabend noch immer das Rekordergebnis – die Fußball-Europameisterschat einmal ausgenommen. Aufgestellt hat ihn der bislang letzte Filme der Reihe «Sievers und der schönste Tag» im März. Damals schalteten 9,91 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, satte 30 Prozent Marktanteil holte der Mainzer Sender mit dieser Reichweite. Übertroffen wurde die absolute Zuschauerzahl an einem Werktag nur vom Ersten mit «Nord bei Nordwest» am 21. Januar. An jenem Donnerstag schalteten gar 10,08 Millionen ein, der Marktanteil lag bei 29,5 Prozent.Ganz so stark lief es für «Nord Nord Mord» diesmal nicht. Der 15. Film der Reiheholte nun 8,58 Millionen Zuschauer, davon waren 0,85 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt. Die von Jan Hinter und Stefan Cantz geschriebene Geschichte, die von Benno Kürten inszeniert wurde, holte Marktanteile von phänomenalen 29,3 Prozent bei allen und tollen 12,5 Prozent bei den Jüngeren – jener Wert wurde auch im Frühjahr beim jungen Publikum ausgewiesen. Damals schalteten aber noch 1,10 Millionen Zuschauer ein.Im Anschluss ließen sich 5,44 Millionen Zuschauer vomüber die Nachrichten des Tages informieren. Der Marktanteil sank auf 21,7 Prozent bei allen und stieg auf 12,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Free-TV-Premiere vonlief im Anschluss ab 22:15 Uhr. Der Brian-Kirk-Film erreichte noch 2,76 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, 0,67 Millionen jüngere sahen zu. Die Marktanteile bewegten sich nun bei 18,9 und 11,5 Prozent.