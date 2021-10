InklusionVerstehen: RTL bringt Social-Media-Themenwoche

Vermischtes

Unter dem Titel #InklusionVerstehen widmen sich die Social-Media-Kanäle von RTL vom 18. bis zum 22. Oktober dem Thema Inklusion.

RTL wird zwischen dem 18. und 22. Oktober sämtliche Social-Media-Kanäle mit dem Themabespielen. Die Aktion findet unter dem kanalübergreifenden Hashtag #InklusionVerstehen statt und wird in Zusammenarbeit mit der Plattform Instagram durchgeführt. Fünf Creator und Creatorinnen teilen in Story-, Feed-, Reels- und IGTV-Formaten ihr Leben mit einer Behinderung und weitere Beiträge rund um das Thema. Hierbei sollen Informationen bereitgestellt werden, Hilfestellungen geboten und eingeordnet werden.Teil der Kampagne wird Influencerin Christine Eggert (@_chocosecret_) als gehörlose Person sein, Laura Gehlhaar (@fraugehlhaar) beantwortet Fragen zum Thema "Leben mit Rollstohl" und Frederike von@triplepower_lion erklärt, welches Verhalten sie sich von ihrem Gegenüber auf das Down-Syndrom ihres Sohnes wünscht. Moderatorin Ninia LaGrande (@ninialagrande) erzählt unterdessen von ihren Erfahrungen mit ihrer Kleinwüchsigkeit. Fest terminiert am Donnerstag, dem 21. Oktober, ist der Auftritt der blinden YouTuberin Fabiana (YT-Kanal: Ypsilon, @fabianahier) ab 16:00 Uhr auf dem Punkt 12-Kanal (@punkt12). Das Gespräch wird zudem in Gebärdensprache gedolmetscht.Zudem gibt es von den Protagonistinnen und Protagonisten der VOX-Sendungum das Thema "Dating mit Behinderung" in Instagram-Storys umfangreiche Content-Angebote zu Formulierungshilfen, Informationen zum Down-Syndrom oder Erklärungen zum Thema "unsichtbare" Behinderungen. Social-Media-Managerin Ann-Kathrin Seidel in einem Statement zur Themenwoche: „Uns ist bewusst, dass wir nur einen kleinen Teil dieses riesigen Themas anschneiden können. Wenn wir durch unsere Themenwoche aber nur ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schaffen oder dafür sorgen können, dass wir einander etwas besser verstehen und besser zusammenleben, dann haben wir genau das erreicht, was wir erreichen wollen.“ Die Themenwoche #InklusionVerstehen findet auf den Accounts von «Punkt 12», «RTL Aktuell», «RTL Explosiv», «RTL Exclusiv», «TVNOW», VOX RTL Sport und «Let’s Dance» statt und ist ein Projekt des Social-Media-Teams von RTL Deutschland in Zusammenarbeit mit Instagram und segmenta communications.