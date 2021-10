«LA Law» mit Corbin Bernsen

US-Fernsehen

Außerdem ist Blair Underwood in der Serie zu sehen.

Der Fernsehsender ABC möchte die Anwaltsseriemit neuen Episoden zurückbringen. Jetzt hat man schon Blair Underwood für die Serie verpflichtet, nun stößt Urgestein Corbin Bernsen zurück. Die aktualisierte Logline für das Projekt beschreibt es als eine Neufassung des Originals, in der bekannte Charaktere neben neuen an den brisantesten Themen der Zeit arbeiten.Bernsen kehrt in der Rolle des Arnold Becker zurück. Der ehemalige Liebhaber Becker hat sich seit den 1980er Jahren nicht verändert, aber die Welt hat sich verändert. Jetzt, in seinen 60ern, kämpft er mit einer sich schnell verändernden sexuellen und politischen Landschaft."Ich habe oft darüber nachgedacht, «LA Law» und Arnie Becker im Laufe der Jahre wieder aufzugreifen", so Bernsen. "Jetzt scheint der perfekte Zeitpunkt gekommen zu sein, um unsere sich schnell verändernde Welt durch Beckers Augen zu erkunden. Schnallt euch an!."