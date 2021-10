«Family Reunion»: Staffel drei wird die letzte sein

US-Fernsehen

Noch einmal werden zehn Episoden im Auftrag von Netflix produziert.

Der Streamingdienst Netflix hatfür eine dritte und somit auch letzte Staffel verlängert. Die Verantwortlichen haben zehn weitere Episoden bestellt. Vor der Kamera stehen Loretta Devine, Tia Mowry-Hardrict, Anthony Alabi, Talia Jackson, Isaiah Russell-Bailey, Cameron J. Wright und Jordyn Raya James, mit Richard Roundtree in einer wiederkehrenden Rolle.Die Serie folgt der Familie McKellan, die in der Serienpremiere von Seattle nach Georgia umgezogen ist, um näher an der Großfamilie zu sein. Jetzt leben drei Generationen im selben Haus, und das Haus ist vollgestopft mit Menschen. Während der ersten beiden Staffeln, die jeweils in zwei Teile aufgeteilt wurden, mussten sich die Charaktere an ihren neuen Lebensstil gewöhnen, zu dem dreistündige Gottesdienste und "riesige feuchte Haare" gehörten, wie der Sender es ausdrückt. So kompliziert die Dinge auch sein mögen, es gab auch viel Familienzusammenhalt, Lernen und Wachsen auf dem Weg dorthin, und die letzte Staffel sollte dieses Muster fortsetzen."Ich freue mich so sehr, dass «Family Reunion» für eine dritte Staffel zurückkehren wird", sagte die Schöpferin und ausführende Produzentin Meg DeLoatch in einem Statement. Ich werde Netflix immer dankbar dafür sein, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, endlich meine Geschichte zu erzählen, und die Plattform, um die schöne, liebevolle und fröhliche Familie McKellan mit der Welt zu teilen."