Primetime-Check

Wie viele Zuschauer sahen «Nord Nord Mord» im ZDF? Was hatte die TV-Komödie im Ersten dem entgegen zu setzen? Wer hatte bei den Privaten die Nase vorn?

Im Ersten lief am Montagabend statt einer Naturdoku die Komödie. Der 90-Minüter sorgte für ein 3,26-millionenköpfiges Publikum, wovon 0,42 Millionen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren. Die Marktanteile lagen mit 11,1 Prozent bei allen und 6,1 Prozent bei den Jüngeren auf einem durchschnittlichen Niveau. Für die Dokuund dieinformierten sich im Anschluss noch 2,43 und 2,22 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum lagen nun bei 9,7 und 10,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 5,9 und 8,8 Prozent ermittelt. Ermittelt hat im ZDF am Montagabend Carl Sievers. Der Krimigenerierte die größte Reichweite des Abends. 8,58 Millionen schalteten ein. Daraus ergaben sich tolle Marktanteile von 29,3 und 12,5 Prozent. Dasinformierte danach noch 5,44 Millionen, die Einschaltquoten betrugen nun 21,7 und 12,8 Prozent.Ebenfalls sehr erfolgreich zeigte sich VOX , der Kölner Sender setzte auf, das eine Reichweite von 2,17 Millionen generierte. 1,07 Millionen stammten aus der Zielgruppe. Damit waren Marktanteile von 8,3 Prozent bei allen und 17,1 Prozent bei den Umworbenen möglich. Bei RTL gab eszu sehen. Die Sondersendung brachte es auf 1,03 Millionen Seher ab drei Jahren. Die Marktanteile lagen auf einem unterdurchschnittlichen Level, es standen 3,6 und 8,7 Prozent zu Buche.Noch mieser schnitt ProSieben ab.erreichte nur 0,39 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Die anschließende Dokuverminderte diesen Wert auf 0,25 Millionen. Die Marktanteile in der Zielgruppe sanken von 3,7 auf 2,5 Prozent. Die Reichweite mehr als halbierte sich von 0,25 auf 0,12 Millionen. Sat.1 macht es mitbesser. Die neue Show verzeichnete 1,32 Millionen Zuschauer, wovon 0,63 Millionen aus der werberelevanten Zuseherschaft stammten. Marktanteile von 4,9 und 9,9 Prozent waren die Folge.Kabel Eins versendeteund unterhielt 0,95 Millionen Zuschauer, was 3,5 Prozent Sehbeteiligung generierte. Mit 0,40 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren 6,2 Prozent drin. RTLZWEI baute auf zwei-Folgen. Zunächst schalteten 0,73 Millionen ein, dann waren es 0,80 Millionen. Auch die Reichweite in der Zielgruppe nahm von 0,33 auf 0,39 Millionen zu. Die Marktanteile beliefen sich auf 2,5 und 3,0 Prozent bei allen und 4,8 und 6,1 Prozent bei denJüngeren.sahen ab 22:15 0,45 Millionen. In der Zielgruppe wurde eine Quote von 4,9 Prozent ermittelt.