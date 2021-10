Im Dezember: Carmen Nebel sammelt mit Weihnachts-Hits wieder Spenden

TV-News

Wie in jedem Jahr sammelt Carmen Nebel auch 2021 Spenden für die Hilfsorganisationen „Misereor“ und „Brot für die Welt“.

Im März verabschiedete sich Carmen Nebel von ihrer Unterhaltungsshow «Willkommen bei Carmen Nebel» und moderierte die Sendung ein letztes Mal. Schon damals war klar, dass dies nicht das Ende Fernsehmoderatorin beim ZDF bedeuten würde, schließlich verlängerte sie ihren Vertrag bis Ende 2023. Dementsprechend hat das ZDF nun ihre alljährliche Spendengalaangekündigt, die am Mittwoch, den 1. Dezember, live aus München übertragen wird.Als Gäste kündigte der Mainzer Sender unter anderem Andreas Gabalier, Bülent Ceylan, Francine Jordi, Giovanni Zarrella, Peter Kraus, Roland Kaiser, Sasha, Gaby Dohm, Lutz van der Horst, Marcel Reif, Mareike Höppner, Sonja Zietlow und Antoine Monot, Jr. an. Mehr als 20 prominente Gäste aus Unterhaltung und Sport werden telefonisch Spenden zugunsten der Hilfsorganisationen „Misereor“ und „Brot für die Welt“ entgegennehmen.Seit Jahren ist die Gala vor allem beim älteren Publikum beliebt. Im vergangenen Jahr schalteten 4,41 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, was 14,1 Prozent des Gesamtmarktes entsprach. Bei den jüngeren Zuschauern ist das Programm dagegen weniger gefragt. Lediglich 350.000 Zuschauer schalteten am 2. Dezember 2020 ein, was zu einem mageren Marktanteil von 3,9 Prozent führte.