Pablo Schreiber macht bei Hulu-Serie mit

US-Fernsehen

Die Serie ist das zweite Format, das den Montgomery-Fall behandelt.

Die Produzenten haben Pablo Schreiber für die Hulu-True-Crime-Serieverpflichtet, wie das Medienmagazin „Variety“ erfahren hat. Die Serie erzählt die wahre Geschichte von Candy Montgomery, einer Hausfrau in Silicon Prairie, Texas, die 1980 ihre beste Freundin Betty Gore mit einer Axt ermordete. Jessica Biel wird Montgomery spielen, während Melanie Lynskey Betty Gore spielen wird. Schreiber wird die Rolle von Alan Gore, Bettys Ehemann, Ingenieur und Vater in Silicon Prairie, übernehmen.Schreiber ist dem TV-Publikum kein Unbekannter: Für seine Rolle in der Netflix-Hitserie «Orange Is the New Black» erhielt er eine Emmy-Nominierung als Gastdarsteller in einem Drama. Als Nächstes wird er in der Paramount+-Serienadaption von «Halo» in der Rolle des kultigen Videospielcharakters Master Chief zu sehen sein.«Candy» ist die zweite Serie, die über den Montgomery-Fall gedreht wird. HBO Max arbeitet derzeit an einer eigenen Version der Geschichte mit dem Titel «Love and Death», in der Elizabeth Olsen die Rolle der Montgomery und Lily Rabe die Rolle der Gore übernehmen sollen.