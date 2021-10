Uma Thurman spielt Arianna Huffington

US-Fernsehen

Die Serie ist bei dem Sender Showtime geplant.

Für die Showtime-Seriehaben die Verantwortlichen Uma Thurman als Arianna Huffington gewonnen. Die Serie dreht sich nicht etwa um die Huffington Post, die Huffington ins Leben rief, sondern um den Aufstieg des Fahrdienstleisters Uber. Die Geschäftsfrau war Vorstand von Uber. Neben Thurman gehören auch Joseph Gordon-Levitt, Kyle Chandler, Elisabeth Shue, Kerry Bishé, Jon Bass, Bridget Gao Hollitt und Babak Tafti zur Besetzung der Serie.Die erste Staffel von «Super Pumped» ist als Anthologie geplant und basiert auf dem gleichnamigen Buch von Mike Isaac. Die Serie dreht sich um den CEO und Mitbegründer von Uber, Travis Kalanick (Gordon-Levitt), und seine manchmal turbulente Beziehung zu seinem Mentor Bill Gurley (Chandler). Sie wird die Achterbahnfahrt des aufstrebenden Transportunternehmens darstellen und die Höhen und Tiefen des Silicon Valley verkörpern. Die Serie wird sich in jeder Staffel auf eine andere wichtige Geschichte aus der Geschäftswelt konzentrieren."Wir wollten schon lange mit Uma Thurman zusammenarbeiten und sind begeistert, dass wir mit Arianna Huffington die perfekte Rolle für sie gefunden haben – eine Rolle, der Uma ihre angeborene Komplexität, Intelligenz und Anziehungskraft verleihen wird", so Amy Israel, Executive Vice President of Scripted Programming bei Showtime. "Uma, Joseph, Kyle und unser unglaubliches Ensemble werden zweifelsohne diese treibende, kulturprägende und extrem unterhaltsame Geschichte von «Super Pumped» zum Leben erwecken. Wir können es kaum erwarten, dass die Welt sie zu sehen bekommt."