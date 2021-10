MTV European Music Awards ziehen nach Ungarn

TV-News

Nachdem die begehrten Preise von MTV im vergangenen Jahr nur online vergeben wurden, findet sich die Branche in diesem Jahr in Budapest ein.

Dass es nicht immer die sinnvollste Idee ist, eine Großveranstaltung in Ungarn stattfinden zu lassen, zeigte zuletzt die Fußball-Europameisterschaft. Während die Corona-Pandemie noch stark grassierte, saßen im ausverkauften Budapester Stadion die Menschen dicht an dicht. Darunter auch Fans, die die gegnerischen Mannschaften rassistisch beleidigten und laut Augenzeugenberichten den Hitler-Gruß zeigten . Unvergessen bleibt dabei auch die Posse um die Regenbogen-Beleuchtung der Münchner Allianz Arena beim Gruppenspiel gegen Ungarn. Dass es queere Menschen in Ungarn immer schwerer haben, ist seitdem hinlänglich bekannt geworden. Nun möchte ViacomCBS ein Zeichen setzen und veranstaltet am 14. November dieMit Performances und Auftritten der größten Weltstars sendet MTV live aus der Papp László Budapest Sportaréna in der ungarischen Hauptstadt. Wer auf der Bühne als Performer, Laudator oder Preisträger stehen wird, soll im Laufen der nächsten Woche bekannt gegeben werden. Eines steht aber schon jetzt fest: Es wird bunt und einige politische Statements geben. Das geht bereits aus der Aussage von Chris McCarthy, President und CEO, MTV Entertainment Group Worldwide, hervor. „Als heranwachsender Schwuler, der in einem Arbeiterviertel aufwuchs, waren Vorbilder, die ihre queere Sexualität im Fernsehen zeigen konnten, wie beispielsweise Pedro Zamora aus MTVs «The Real World» ganz buchstäblich lebenswichtig für mich. Sie gaben mir Hoffnung und zeigten mir, dass es möglich ist, in vollem Ausmaß meine wahre Persönlichkeit auszuleben“, so McCarthy. „Deshalb bin ich stolz bei MTV und ViacomCBS zu arbeiten, die seit jeher für gleiche Rechte für alle Menschen einstehen und es ist mir eine große Ehre, in Solidarität mit meinen LGBTQ+-Geschwistern zu stehen, wenn wir die MTV EMAs 2021 aus Ungarn zelebrieren.“„Mit einer globalen Reichweite, die 180 Länder und unzählige Kulturen umfasst, werden die MTV EMAs 2021 ein unglaublicher Moment sein, der alle unserer Zuschauer*innen in einer gemeinsamen Feier der Musik und ihrer Kraft Grenzen zu sprengen, zusammenbringt,“ wird Raffaele Annecchino, President und CEO von ViacomCBS Networks International, in einer Mitteilung zitiert. „Nach einer langen Pause ohne eine große EMA-Show, freue ich mich umso mehr, dass wir mit den EMAs in Budapest landen, wo wir mit Sicherheit einen außergewöhnlichen Abend erleben werden, der weltweit für Aufsehen sorgen wird.“„Die MTV EMAs sind für uns der größte Abend der Musikwelt und bringen Fans aus allen Winkeln des Globus zusammen“, sagt Bruce Gillmer, President of Music, Music Talent, Programming & Events, ViacomCBS. „2021 werden die EMAs, live aus Ungarn, ein episches Event sein, der mit unglaublichen Performances auf unserer Bühne alle Musikfans und die Künstler*innen, die sie lieben, feiern wird.“ Die Versprechungen sind also nicht gerade klein gesteckt.