Nach «The Hunt»: Betty Gilpin in neuer HBO-Serie

US-Fernsehen

Das Drama dreht sich um eine Frau, die bei einer Fernsehshow mitmacht.

In der Universal Pictures- und Blumhouse-Produktion namens «The Hunt» durfte Betty Gilpin zum Start der Corona-Pandemie einen Rachefeldzug durchführen. Jetzt ist sie für die Hauptrolle in der neuen HBO-Serievorgesehen, die sich derzeit in der Entwicklung befindet. Das Format handelt von einer jungen Frau, die bei der amerikanischen Version von «Die Höhle der Löwen» teilnimmt.Das Projekt wird von Duke Merriman («So Good to See You», «Monos») und Preston Thompson («Kids in Love», «Pixies») geschrieben, die beide auch als ausführende Produzenten fungieren. Gilpin wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch die Produktion übernehmen. Claire Wilson («Little Drummer Girl», «Gang of London») wird als ausführende Produzentin und Showrunnerin fungieren.Lucy Tcherniak («End of the F-ing World», «Wanderlust») wird Regie führen und die Produktion übernehmen. Megan Ellison, Sue Naegle, Ali Krug und Patrick Chu werden als ausführende Produzenten für Annapurna tätig sein, während Bryan Unkeless und Scott Morgan als ausführende Produzenten für Clubhouse Pictures fungieren.