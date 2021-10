«Promi Kart-Masters»: Grip fährt Kart in der Primetime

TV-News

RTL-Boxengassen-Legende Kai Ebel moderiert und Formel-1-Moderator Christian Danner kommentiert das zweiteilige Primetime-Special.

Anfang September gaben RTLZWEI-Programmchef Tom Zwiessler und Unterhaltungschefin Shona Fraser einen Einblick in die Pläne der aktuellen Fernsehsaison. Dabei kam auch erstmals ein Primetime-Special des Motormagazinszur Sprache. Nun nannte der Sender weitere Details. Demnach treten am 7. und 8. November jeweils um 20:15 inin Duisburg 16 Promis in acht Teams aufeinander. Zunächst kommt es am Sonntagabend zum Qualifying, das über die Startplätze am Finaltag am Montag entscheidet.Für die Live-Übertragungen hat sich RTLZWEI die Dienste von zwei Rennsport-Legenden von RTL gesichert. Boxengassen-Reporter Kai Ebel moderiert die Sendungen, während Christian Danner die Rennen kommentiert. Wer im Cockpit sitzt, wurde unterdessen noch nicht verraten. Die Grünwalder TV-Station verspricht unterdessen eine „bunte Mischung“ mit „jeder Menge Spaß“, denn altbekannte «GRIP»-Gesichter sind dabei und werden in den Teamrunden gegeneinander fahren.Das Qualifying besteht aus Teamduellen der Prominenten. Je zwei Teams treten in vier direkten Duellen gegeneinander an. Hier zählt nicht nur, wer zuerst die Ziellinie überquert, sondern auch die schnellste Rundenzeit. Denn wer aus zehn Runden das schnellste Einzelduell vorweisen kann, kommt ins „Rennen der Giganten“, das große Finale des ersten Renntages. Hier treten die acht Besten gegeneinander an. Die Teams gehen nun als Einzelteilnehmer auf die Strecke und starten in einem klassischen Le-Mans-Start. Das heißt: aus der Boxengasse über die Fahrbahn zu den Karts sprinten und direkt starten. Sieger ist, wer nach zehn Minuten zuerst ins Ziel einfährt. Am Finaltag herrscht direkter Knock-Out-Modus.Produziert wird die Show von Brainpool TV, gefahren wird in der Kraftzentrale des Landschaftsparks Duisburg.