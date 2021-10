Erfolgreiche «Lenßen übernimmt»-Woche mit neuem Staffelrekord

Wochenquotencheck

Auf dem Gesamtmarkt wurde am Donnerstag die bislang höchste Reichweite der Staffel gemessen.



Seinen ersten Fernsehauftritt hatte Ingo Lenßen in der Sat.1-Serie «Richter Alexander Hold». Schon 2003 startete die erste Serie «Lenßen & Partner», welcher noch viele weiter Serien und auch ein Film folgten. Seit 2020 strahlt Sat.1 nun die neue Scripted-Reality Showaus, welche ein Beweis dafür ist, dass der Jurist auch etwa 20 Jahre später noch relevant ist. In dem Format setzt sich Lenßen für Bürger ein, die sich keine rechtliche Unterstützung leisten können. Begleitet wird er dabei von seinen Assistenten Sarah Grüner und Ben Handke, welcher John Davis aus der ersten Staffel ersetzt. Die zweite Staffel sendet Sat.1 seit Anfang August montags bis freitags ab 17 Uhr.Am Montag startete das Format mit 0,99 Millionen Fernsehenden in die neue Woche, so dass bereits an diesem Tag alle Reichweiten der Vorwoche übertroffen wurden. Der Wochenauftakt sicherte sich somit einen hohen Marktanteil von 7,8 Prozent. Zudem interessierten sich 0,16 Millionen Jüngere für den juristischen Fall. Folglich landete Sat.1 bei einem passablen Marktanteil von 6,8 Prozent.Einen Tag später waren 1,00 Millionen Zuschauer mit von der Partie. An der Quote änderte sich mit 7,9 Prozent am Dienstag nur wenig. Den 0,17 Millionen Umworbenen gelang hingegen eine Steigerung auf solide 7,4 Prozent Markanteil. Der Mittwoch stellte schließlich einen kleinen Einbruch dar. Das Publikum verkleinerte sich auf 0,92 Millionen Menschen, so dass auch der Marktanteil auf gute 7,4 Prozent sank. Bei den 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährigen blieben noch akzeptable 5,7 Prozent übrig. Die Quote war zuletzt Anfang September so schwach gewesen.Doch nach diesem Tiefpunkt ging es am darauffolgenden Tag bereits wieder deutlich nach oben, als 1,11 Millionen Neugierige vor dem Bildschirm saßen. Dieses Ergebnis bedeutete einen neuen Staffelrekord, denn nur im vergangenen Jahr war die Reichweite höher gewesen. Mit diesem Resultat war auch ein großer Sprung auf starke 8,9 Prozent Marktanteil möglich. Die 0,20 Millionen Werberelevanten legten ebenfalls wieder zu und landeten mit einer Sehbeteiligung von 7,8 Prozent genau im Senderschnitt. Zum Abschluss der Woche sicherten sich 0,97 Millionen Interessenten noch hohe 7,7 Prozent Marktanteil. Bei den 0,16 Millionen Jüngeren stand schließlich eine annehmbare Quote von 6,3 Prozent auf dem Papier.Beinahe ausnahmslos laufen die Ausgaben von «Lenßen übernimmt» auf dem Gesamtmarkt deutlich über dem Senderschnitt. Sat.1 darf sich hier somit durchgängig über hohe Quoten freuen. In der Zielgruppe unterlaufen die Ergebnisse hingegen deutlich stärkeren Schwankungen. Doch in den letzten Wochen hat sich das Format auch hier recht gut eingespielt und liefert mit wenigen Ausnahmen ebenfalls zufriedenstellende Resultate.