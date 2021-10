«Der Bär» ist fertig

TV-News

Das ZDF hat aktuell die Dreharbeiten zu einem neuen Fernsehfilm der Woche abgeschlossen. «Der Bär» kommt mit Joachim Król und Désirée Nosbusch.

Gedreht wurdein Rumänien und auch inhaltlich geht es um Siebenbürgen. Joachim Król übernimmt eine der Hauptrollen des Hans Schüssler, den einen speziellen Auftrag erwartet. Dieser Auftrag führt den Siebenbürger-Sachsen nach 40 Jahren zurück in seine alte Heimat, wo der direkt auf seine Jugendliebe Sylvia Fodor, gespielt von Désirée Nosbusch, trifft. Damals bewegte Schüssler ein Trauma dazu, Rumänien zu verlassen. Ein lukratives Angebot eines Holz-Konzerns, bezüglich einer verschwundenen Person führt den ehemaligen Soldaten nun also zurück.Jens Baumann, gespielt von Bogdan Ciubuciu, ist einer der Manager des Holz-Unternehmens und zudem spurlos verschwunden. Die Suche nach dem Unternehmer lässt Schüssler auf Widerstände stoßen, massive Bedrohung erfahren und ungeahnte Wahrheiten aufdecken. Dabei geht es um eine skrupellos agierende Holzmafia und nicht zuletzt das abrupte Ende seiner Jugendliebe.In weiteren Rollen treten Alina Levshin, Alexander Beyer, Anja Schneider und Peter Franke auf, während der Film von Torsten C. Fischer inszeniert wurde. Fischer schrieb zudem gemeinsam mit Alexander Buresch das Drehbuch des Fernsehfilms. Produziert wurde das Projekt von der Schiwago Film GmbH im Auftrag des ZDF , Produzent ist Martin Lehwald und für das ZDF übernimmt Pit Rampelt die Redaktion. Eine Ausstrahlung ist für 2022 geplant und der Titel, «Der Bär», fungiert noch als Arbeitstitel.