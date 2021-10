Wegen Europapokal: «Sommerhaus der Stars» entfällt am Donnerstag

TV-News

Stattdessen wird die insgesamt neunte Ausgabe am späten Mittwochabend gesendet.

Der Kölner TV-Sender RTL wird am kommenden Donnerstag, 21. Oktober, die Europa-League-Partiezeigen, die um 21:00 Uhr angepfiffen wird. Dadurch verschiebt sich in der dritten Woche die Ausstrahlungsform der aktuellen-Staffel, die bekanntlich dienstags, mittwochs und donnerstags ausgestrahlt wird.Die wöchentlich einstündige Ausgabe wurde nun auf von Donnerstag auf Mittwoch, 20. Oktober vorverlegt. Die insgesamt neunte Episode wird demnach um 22:35 Uhr auf Sendung geschickt, also im Anschluss an «RTL Direkt». Somit ergibt sich ein ähnlicher Sendeplan wie am Dienstag, dann wird die «Sommerhaus»-Folge von der Nachrichtensendung geteilt. Am Mittwoch verschiebt sich dann «stern TV» auf 23:35 Uhr sowie das «RTL Nachtjournal» auf 0:35 Uhr.Somit steht auch fest, dass die beiden Sendungen «Das Sommerhaus der Stars – Der Live-Talk» und «Exclusiv Spezial – Das Sommerhaus» entfallen. Der Schritt ergibt insofern Sinn, da die Begleitsendungen stets deutlich schwächer performten als die Hauptmarke selbst. «Das Exclusiv Spezial» soll am Dienstag, 26. Oktober, um 23:00 Uhr nachgeholt werden. Durch die Fußball-Übertragung fällt zudem «RTL Direkt» am Donnerstag aus.