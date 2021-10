Der «Erzgebirgskrimi» dominiert die Gesamtreichweite

Quotennews

In gewohnter Sicherheit holt sich der neue «Erzgebirgskrimi» die größte Reichweite des Tages, zumindest insgesamt. In der Zielgruppe gestaltet sich das Feld anders.

Die «Erzgebirgs»-Reihe steht beim ZDF für schlichtweg großen Erfolg. Wenn der Sender einen Krimi dieser Reihe in die Primetime schickte, schauten noch nie weniger als 6 Millionen Menschen zu. So auch gestern, als 6,83 Millionen Zuschauer densehen wollten. Mit dieser Zuschauerzahl setzt sich das ZDF sogar knapp vor die «Tagesschau» um 20 Uhr, die 6,47 Millionen Zuschauer erreichen konnte. In Marktanteilen gesprochen reichte es für das Zweite zu 23,8 Prozent am TV-Markt.Bei den jüngeren Zuschauern gestaltet sich das Feld etwas anders, denn mit 0,7 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 9,6 Prozent landet der Krimi nicht einmal in den Top-5 des gestrigen Tages. Auch in dieser Kategorie schafft es das Erste nicht an die Spitze, denn die «Tagesschau» belegt mit 1,32 Millionen Jüngeren und 22,4 Prozent Marktanteil nur Platz zwei. Für den Sieg reichten hier 1,63 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, die einen entsprechenden Marktanteil von 24,1 Prozent erzeugten und sich für ProSieben entschieden.Immerhin kann das Erste von sich behaupten mit zwei Formaten auf dem Treppchen zu stehen, denn auf Platz drei folgt die ARD-Primetime mit «Klein gegen Groß - Die Jubiläumsshow». Diese erreichte 1,05 Millionen jüngere Zuschauer und damit einen Marktanteil von 15,6 Prozent. Insgesamt reichte es für die Show im Jubiläumsformat zu 5,48 Millionen Zuschauern.