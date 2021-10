Ist «The Masked Singer» das Ende für RTL?

Quotennews

«The Masked Singer» startet erstmals an einem Samstagabend. RTL schickt samstags «Das Supertalent» in die Primetime. Können beide Shows nebeneinander laufen?

an einem Samstagabend in der Primetime. Darauf waren wohl noch nicht alle Zuschauer vorbereitet, denn eingeschaltet haben sicherlich nicht alle. Die letzte Staffel des Formats startete noch am alten Sendeplatz, Dienstagabend, vor fulminanten 3,33 Millionen Zuschauer. ProSieben sicherte sich damit 2020 im Oktober einen Marktanteil von 12,5 Prozent, wobei die rote Sieben auf die Leistung der Zielgruppe deutlich stolzer gewesen sein dürfte. Mit grandiosen 2,03 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren blockierte der Sender aus Unterföhring 25,9 Prozent des Zielgruppen-Marktes.Kein leichtes Erbe also, dass ProSieben nun auf den Samstagabend verschieben wollte. Mit Erfolg? Absolut! Gestern schauten 2,97 Millionen Zuschauer ab drei Jahren die Premiere von «The Masked Singer» an. In der Zielgruppe setzten sich die Top-Zahlen mit 1,64 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von sagenhaften 24,1 Prozent fort. Insgesamt reichte es zu 11,3 Prozent Anteil am Gesamtmarkt. Verdrängt die Masken-Show also «Das Supertalent»?Das gebeutelte RTL-Format hat es nach dem Bohlen-Ausstieg nicht leicht. Wenn auch die Premiere am 2. Oktober mit 2,28 Millionen Zuschauern noch ordentlich lief, fiel die Wertung der Zielgruppe mit damals 0.87 Millionen Zuschauern bereits damals durch. Mit der neuen Konkurrenz von ProSieben wollten gestern nur noch 1,35 Millionen die RTL-Show sehen, wodurch der Marktanteil auf grausame 4,8 Prozent fiel. Die Zielgruppe verabschiedete sich ebenfalls. Es konnten lediglich noch 0,44 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren gemessen werden, ein Marktanteil von 6,1 Prozent. Funktioniert «The Masked Singer» am Samstagabend weiterhin, muss sich RTL für die eigene Show etwas überlegen. Lange geht das so nicht gut.