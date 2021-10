ARD-Komödie überzeugt bei den Jüngeren, während ZDF-Krimis auf dem Gesamtmarkt abräumen

Quotennews

Das ZDF punktete neben den Krimis am späteren Abend auch mit der «heute-show» und dem «ZDF Magazin Royale».



Das ZDF eröffnete den Freitagabend erneut stark mit der Krimiserie, welche 5,14 Millionen Fernsehende nicht verpassen wollten. Dies bescherte dem Sender weiterhin einen starken Marktanteil von 18,8 Prozent. Die 0,44 Millionen Jüngeren landeten bei hohen 7,2 Prozent.war mit 4,65 Millionen Interessenten und einer Quote von 17,5 Prozent weiterhin gut dabei. Die 0,54 Millionen jüngeren Krimifans erhöhten nun sogar auf 8,5 Prozent Marktanteil.Im Vergleich zur Vorwoche baute dieab 22.30 Uhr die Reichweite von zuletzt 3,81 wieder auf 4,04 Millionen Zusehende aus. Somit wuchs auch die Sehbeteiligung von 17,5 auf starke 19,7 Prozent. Bei den 1,02 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde ein ausgezeichneter Marktanteil von 18,7 Prozent verbucht. Dasknüpfte mir 1,79 Millionen Zuschauern an. Hiermit sank der Marktanteil schließlich auf einen passablen Wert von 10,9 Prozent. Die 0,68 Millionen Jüngeren sicherten sich weiterhin herausragende 15,2 Prozent Marktanteil.Mit der Komödiewar das Erste an diesem Abend ebenfalls recht gut mit dabei. Bei den 3,61 Millionen Neugierigen war ein hoher Marktanteil von 13,2 Prozent möglich. Besonders überzeugen konnte das Programm jedoch in der jüngeren Gruppe. Mit 0,71 Millionen Zuschauern musste sich der Sender zur Primetime lediglich hinter «Ninja Warrior Germany» einordnen. Hierfür wurde man mit einem hervorragenden Ergebnis von 11,5 Prozent Marktanteil belohnt.