VOX liefert mit Spielfilmen deutlich besser ab als zuletzt mit dem Serienprogramm

Quotennews

Auch wenn keine besonders hohen Quoten eingefahren wurden, lag man deutlich über den Werten der vergangenen Wochen.



Bei VOX waren auf diesem Sendeplatz zuletzt neue Folgen von «Law & Order: Special Victims Unit» zu sehen gewesen, die jedoch für miese Resultate sorgten. So versuchte man sich an diesem Freitag ebenfalls mit Spielfilmen. Die Komödiestartete mit 0,92 Millionen Zusehenden und mäßigen 3,4 Prozent Marktanteil in den Abend. Die 0,44 Millionen Werberelevanten sicherten sich durchschnittliche 7,0 Prozent. Mit dem Actionthrillersank die Reichweite auf 0,60 Millionen Menschen, während die Quote auf akzeptable 3,7 Prozent kletterte. Bei den 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen annehmbare 5,8 Prozent zustande. Auch wenn der Sender noch deutlich von guten Quoten entfernt war, liefen die Filme entschieden besser als zuletzt die Serienabende.Die Auswahl an Spielfilmen war an diesem Freitagabend recht groß. Die meisten Zuschauer fanden jedoch zu ProSieben , wo der Thrillergezeigt wurde. Mit einem Publikum von 1,45 Millionen Menschen sicherte sich der Sender einen hohen Marktanteil von 5,5 Prozent. Die 0,47 Millionen Umworbenen landeten hingegen bei annehmbaren 7,6 Prozent. Im Anschluss lag der Actionfilm «xXx: Die Rückkehr des Xander Cage» ► mit 0,78 Millionen Fernsehenden noch bei hohen 4,8 Prozent Markanteil. Die 0,27 Millionen Jüngeren fielen auf eine maue Quote von 6,1 Prozent zurück.RTLZWEI legte hingegen einen schwachen Start in den Abend hin. Für den Superheldenfilmließen sich nur 0,38 Millionen Fernsehende begeistern. Somit lag die Sehbeteiligung bei einem ernüchternden Wert von 1,5 Prozent. Auch die 0,16 Millionen Umworbenen verbuchten lediglich schwache 2,7 Prozent. Dafür machte die Actionkomödieanschließend einen deutlichen Sprung auf 0,42 Millionen Zuschauer und gute 3,2 Prozent Marktanteil. Das jüngere Publikum wuchs ebenfalls auf 0,22 Millionen Menschen und die Quote verdoppelte sich auf hohe 5,9 Prozent.