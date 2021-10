Übertragung der NFL überzeugt vor allem am Abend bei ProSieben Maxx

Quotennews

Los ging es jedoch mit der ersten Partie bereits am Nachmittag bei ProSieben. Der Schwestersender zeigte schließlich noch zwei weitere Aufeinandertreffen.



ProSieben startete mit dem Sportmagazinab 14.55 Uhr in einen Nachmittag, der sich rund um American Football drehte. Zunächst wurden die aktuellen Geschehnisse in der NFL sowie die Highlights des vergangenen Spieltags präsentiert. Hier war das Interesse mit 0,18 Millionen Fernsehenden und einem ernüchternden Marktanteil von 1,4 Prozent jedoch noch sehr gering. Auch die 0,11 Millionen Jüngeren kamen nicht über eine mickrige Quote von 3,2 Prozent hinaus.Im Anschluss übertrug der Sender das Aufeinandertreffen der Jacksonville Jaguars und der Miami Dolphins. Während zu Beginn 0,38 Millionen Zuschauer einschalteten, hatte sich diese Zahl gegen Ende der Partie auf 0,63 Millionen erhöht. Somit kletterte auch der Marktanteil von mauen 2,8 auf akzeptable 3,2 Prozent. Zudem waren bis zu 0,41 Millionen Umworbenen mit dabei. Hier verbesserte sich die Sehbeteiligung auf bis zu solide 9,1 Prozent.Die nächste Partie zwischen den Baltimore Ravens und den Los Angeles Chargers war schließlich ab 18.50 Uhr bei ProSieben Maxx zu sehen. Bis zu 0,51 Millionen Sportfans fanden hierfür auf den Sender und trieben den Marktanteil auf herausragende 1,7 Prozent. Bei den 0,37 Millionen Werberelevanten wurden ebenfalls überzeugende Werte von bis zu 4,6 Prozent eingefahren. Im Anschluss folgte noch das Spiel zwischen den New England Patriots und den Dallas Cowboys. Hier war das Interesse zu Beginn mit 0,40 Millionen sowie 0,26 Millionen jüngeren Fernsehenden am größten. Das Ergebnis waren überragende Quoten von 3,4 Prozent auf dem Gesamtmarkt und 7,4 Prozent in der Zielgruppe.