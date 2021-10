«Ninja Warrior Germany»-Auftakt verliert gegenüber dem Vorjahr

Quotennews

Besonders in der Zielgruppe sank die Reichweite bedeutend. Dennoch überholte man zu dieser Sendezeit sämtliche Konkurrenzprogramme.



Bereits die sechse Staffel der erfolgreichen Sportshowstartete am gestrigen Freitag bei RTL . Zusätzlich gibt es bereits zahlreiche Specials oder Ableger wie «Team Ninja Warrior Germany», «Ninja Warrior Germany Kids» und «Ninja Warrior Germany Allstars». In der ersten der sieben Vorrunden traten 40 Athleten an, darunter auch Dreifach-Champion und Last Man Standing Alexander Wurm. Das Moderatoren-Trio besteht nach wie vor aus Frank Buschmann, Laura Wontorra und Jan Köppen.Im Jahr zuvor überzeugte der Staffelauftakt 2,68 Millionen Fernsehende, was hohen 10,0 Prozent Marktanteil entsprach. Die 1,48 Millionen Umworbenen landeten bei einem sehr starken Wert von 20,0 Prozent. Doch auch wenn man an diesen Wert nicht ganz hinkam, wurde mit 2,10 Millionen Neugierigen zumindest der Start aus dem Jahr 2019 übertroffen. Somit rutschte die Quote von 8,3 Prozent ganz knapp unter den Senderschnitt. In der Zielgruppe fiel die Zuschauerzahl jedoch zum ersten Mal überhaupt unter die eine Million-Marke. 0,95 Millionen Jüngere sicherten sich weiterhin hohe 15,6 Prozent Marktanteil. Das Format landete auf Platz drei der Tagesrangliste und war das gefragteste Programm zur Primetime.In der neuen Datingshowhilft Sophia Thomalla auf der Suche nach dem Traumpartner. Zwei Teilnehmer bekommen die Chance aus zwölf Dates nur durch Stimme und Antwort den perfekten Partner auszusuchen. Wer nicht gefällt, wird per Falltür versenkt. Das Publikum bestand ab 23.00 Uhr weiterhin aus 1,09 Millionen Fernsehenden, was einen annehmbaren Marktanteil von 6,9 Prozent bedeutete. Das Interesse bei den 0,57 Millionen Werberelevanten war mit guten 13,1 Prozent noch recht groß.