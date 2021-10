«Fastnacht in Franken»: BR nennt die wichtigsten Termine

TV-News

Geplant sind die Veranstaltungen unter Einhaltung der 2G-Regelung.

Die fünfte Jahreszeit steht vor der Tür. In nicht mal mehr vier Wochen beginnt am 11.11. die Karnevalssession und schon jetzt laufen die Vorbereitungen beim Bayerischen Rundfunk (BR) auf Hochtouren, damit die Prunksitzungen im kommenden Jahr wie üblich über die Bühne gehen können. Denn eine Sache hat in diesem Jahr im Frankenland, wo der Karneval hinlänglich als Fastnacht bezeichnet wird, natürlich besonders gefehlt: das Publikum. Dementsprechend war die sonst so beliebte Prunksitzungdeutlich weniger gefragt als üblich. 2,81 Millionen Zuschauer sahen die voraufgezeichnete Sendung aus Veitshöchheim bei Würzburg – eine Million weniger als im Vorjahr.Dass im kommenden Jahr wieder ordentlich Stimmung in Franken herrscht, dafür möchte der Fastnacht-Verband Franken sorgen, der nun mitteilte, dass die kommenden Veranstaltungen nach der 2G-Regel stattfinden, also nur geimpfte und genesene Zuschauer in den Sälen zugelassen sind. Das solle ein vollbesetztes Publikum garantieren.Und auch der BR hat sich bereits auf die närrische Zeit vorbereitet und die Sendetermine aus dem Frankenland kommuniziert. Demnach gibt es die erste Sitzung, dieaus dem Hofkeller der Würzburger Residenz (Aufzeichnung), am Freitag, den 28. Januar 2022 um 20:15 Uhr. Weiter geht es mit der Aufzeichnung der Prunksitzung vom Carneval Club Amorbach,eine Woche später, ebenfalls zur besten Sendezeit. Am 18. Februar soll dann das fränkische Highlight stattfinden.meldet sich um 19:00 Uhr live aus den Mainfrankensälen in Veitshöchheim. Den Abschluss bildet dann, die Nachwuchssitzung des Fastnacht-Verbandes aus den Mainfrankensälen in Veitshöchheim. Die Ausstrahlung ist für Sonntag, den 27. Februar, geplant, eine genaue Uhrzeit steht jedoch noch nicht fest.