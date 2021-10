Kiosk

Bereits seit dem Jahr 1957 erscheint das Magazin am deutschen Kiosk.

"Selbst ist der Mann" erscheint jeden Monat im Heinrich Bauer Fachzeitschriften-Verlag der Bauer Media Group und beschäftigt sich rund um das Thema "Do-it-yourself" (DIY). Das Magazin kommt mit einer Auflage von über 61.000 Ausgaben und ist schon seit dem 1. November 1957 erfolgreich auf dem Zeitschriftenmarkt. Damals beschäftigten sich die Ausgabe über den Heimwerker-Trend nach dem Zweiten Weltkrieg und die Möglichkeit sein direktes Wohnumfeld selbst und mit eigenen Händen zu gestalten.Heute beschäftigen sich Chefredakteur Nils Staehler und sein Redaktionsteam über alle Themen rund um Bauen & Wohnen und Garten. Leser erhalten ausführliche Tipps und Techniken für die eigenen Projekte oder Vorschläge, wie sie selbst Räumen gestalten oder umbauen können, Möbel selbst herstellen oder der Terrasse einen neuen Glanz zu verschaffen. So finden sich in "Selbst ist der Mann" zahlreiche Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Fotos im Heft. Bereiche zum selbst ausprobieren können Möbel- und Holzbau, Innenausbau, Metallbearbeitungen, Sanitärtechnik, Garten und kreative Hobbys sein. Darüber hinaus informiert die Zeitschrift auch regelmäßig zu den Service-Rubriken Umwelt-, Energie-, Finanzierungs- sowie Steuerfragen. Abgerundet wird das Angebot mit Vorschlägen zum Selbstbauen sowie ausführlichen Werkzeugtests und Kaufberatungen.Wichtiges Anliegen der Macher ist es, dem Leser Anregungen zur Selbstverwirklichung durch persönlichen Einsatz zu geben. Denn durch persönliche Leistung kann man greifbare Ergebnisse schaffen, die für große Freude sorgen. Neben dem Heft am Kiosk bietet die Redaktion von "Selbst ist der Mann" einen umfangreichen Internetauftritt. Auf selbst.de erhalten Leser zusätzlichen Mehrwert und weiterführende Informationen und Anregungen für eigene Projekte und Ideen. Darüber hinaus kann man sich die Schritt-für Schritt-Anleitungen auch mit bewegten Bildern ansehen.Im schnelllebigen Zeitschriftenmarkt ist "Selbst ist der Mann" eine Konstante. Schon seit 64 Jahren erscheint das Heft in regelmäßig hoher Auflage im Heinrich Bauer Fachzeitschriften-Verlag der Bauer Media Group. Mit Heft 12/1992 wurde übrigens die beliebte DDR-Zeitschrift "Practic" in die westdeutsche Zeitschrift mit integriert. Das Heft kostet 3,80 Euro am Kiosk. Neben dem Hauptheft erscheinen die beiden Sonderhefte "Do-it-Yourself im Garten" und "Bauen und Renovieren".