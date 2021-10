Quotencheck

Der Spin-off von «4 Hochzeiten und eine Traumreise» ist für die Corona-Pandemie gedacht.

Millionen von Menschen haben in den vergangenen Jahren die Nachmittagssendung «4 Hochzeiten und eine Traumreise» gesehen. Mit der im März 2020 ausgebrochenen Corona-Pandemie wurden die Dreharbeiten für das aufwändige Format allerdings ausgesetzt, VOX hob sich allerdings noch ein paar Folgen auf, die im Januar und Februar 2021 ausgestrahlt wurden. Der Sender wollte allerdings nicht nur Wiederholungen senden, sondern bastelte an einem Spin-off.Zunächst testete man «Mein schönster Tag – Heute wird geheiratet», ehe «4 Hochzeiten – Von Braut zu Braut» debütierte. Erneut stand Frank „Froonck“ Matthée vor der Kamera, der vier Bräute einlud, ihre Hochzeitsvideos zu präsentieren. Die übrigen drei Kandidaten bewerteten in Kategorien wie Brautkleid mit eins bis zehn Punkten, am Freitag wurde der Sieger prämiert.Der Startschuss des Spin-offs erfolgte am Montag, den 20. September, um 16.00 Uhr. 0,35 Millionen Fernsehzuschauer schalteten ein, jedoch gehörten nur 0,15 Millionen zu den 14- bis 49-Jährigen. Beim werberelevanten Publikum fuhr man tolle 7,4 Prozent Marktanteil ein. Bereits am Dienstag sank das Interesse auf 0,31 Millionen, wovon 0,10 Millionen junge Menschen dabei waren. Der Zielgruppen-Marktanteil sank auf sechs Prozent.Am Mittwoch ging die Talfahrt mit 0,28 Millionen Zuschauern und fünfeinhalb Prozent weiter, einen Tag darauf standen nur noch fünf Prozent auf der Uhr. Die Reichweite beim Zielpublikum sank auf 0,08 Millionen, insgesamt schalteten 0,26 Millionen Zuschauer ein. Das Ergebnis kam zwar am Freitag auf 0,32 Millionen Zuschauer, aber nur 60.000 junge Leute nahmen sich für das Format Zeit. Aus diesem Grund schmierte auch die fünfte Folge mit 3,2 Prozent gnadenlos ab.Mit 0,27 Millionen Zuschauern startete VOX in die zweite Woche, doch mit 70.000 jungen Zuschauern erreichte man lediglich 4,3 Prozent. «4 Hochzeiten – Von Braut zu Braut» machte in der gesamten Woche keine gute Figur. Nur jeweils 0,07 Millionen Zuschauer waren an den übrigen vier Tagen dabei, die Zielgruppen-Marktanteile lagen bei 3,4 bis 4,1 Prozent. In der finalen Woche kam man zumindest am Montag auf 6,1 Prozent, doch wirklich erfreulich fiel die Woche mit 4,8 Prozent im Mittel nicht aus.Die erste Staffel von «4 Hochzeiten – Von Braut zu Braut» generierte 0,31 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil belief sich auf drei Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr man lediglich 0,09 Millionen Zuschauer ein, das sind unterdurchschnittliche 4,7 Prozent.