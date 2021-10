«Aktenzeichen» schiebt sich vor «Geliefert»

Quotennews

Das TV-Drama im Ersten konnte nur bedingt mithalten mit der Fahndungs-Show im Zweiten. Die «Tagesschau» überschattete jedoch alle.

Die Reichweiten-Sieger des gestrigen Tages kommen alle aus öffentlich-rechtlichem Haus. Am absolut besten lief es für dieum 20:00 Uhr mit 5,15 Millionen Zuschauern und 18,8 Prozent Marktanteil. Bei den jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren holte das News-Format 1,23 Millionen Zuschauer ab und blockierte so 19,6 Prozent am Markt, ebenfalls die Bestwerte des Tages. Auf Platz zwei platzierte sich das Primetime-Format im Zweitenmit 5,01 Millionen Zuschauern und 18,1 Prozent Marktanteil. Auch bei den jüngeren hatte das Zweite hier mit dennoch enorm starken 0,98 Millionen Zuschauern das Nachsehen. Der entsprechende Marktanteil belief sich auf 14,4 Prozent.Bevor das nächste ARD-Format in der Liste der stärksten Tages-Reichweiten auftaucht, ergeben sich zwei weitere ZDF-Formate. dassicherte sich 4,41 Millionen Zuschauer und 18,2 Prozent Marktanteil ab 21:45 Uhr undab 18:00 Uhr landete bei 4,07 Millionen Zuschauern und 22,4 Prozent Marktanteil. Die späte News-Sendung erreichte 0,75 Millionen Jüngere (12,3 Prozent Marktanteil), während sich diese Zuschauergruppe am Vorabend mit lediglich 0,22 Millionen Zuschauern und 6,5 Prozent Anteil am Markt noch bitten ließ. Dann aber lieferte die Primetime aus dem Ersten ab undholte noch 4,006 Millionen Zuschauer, bei einem Marktanteil von 14,4 Prozent.Bei den jüngeren Zuschauern reichte es mit 0,61 Millionen Zuschauern für einen soliden Marktanteil von 9,0 Prozent. Nach einigen weiteren ZDF-Formaten ergibt sich mitder erste private Mitstreiter in dieser Liste. Ab 18:45 Uhr erreichte das News-Format bei RTL 3,24 Millionen Zuschauer und blockierte so starke 15,6 Prozent am TV-Markt. Bei den Umworbenen reichte es mit 0,83 Millionen 14- bis 49-Jährigen für exzellente 20,2 Prozent Marktanteil.