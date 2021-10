Neue ZDF-Reihe: «Der Kommissar und der See»

TV-News

Walter Sittler taucht in einer weiteren ZDF-Reihe auf. In «Der Kommissar und der See» spielt er den pensionierten Kommirssar Robert Anders.

Die Handlung vonbeginnt, wenn auch schon unzählige Male so gesehen, damit, dass Kommissar Robert Anders, gespielt von Walter Sittler, pensioniert in seine Heimat zurückkehrt. Der ehemalige Kommissar gerät direkt ins Zentrum einer Mordermittlung und die Story nimmt Fahrt auf. Gefunden wird die Leiche der fünfnzehnjährigen Lea Cordes, Katharina Hirschberg, und natürlich sah Anders das Mädchen zuletzt lebend. Polizeiobermeisterin Annika Wagner, gespielt von Nurit Hirschfeld, nimmt mit ihrem Kollegen Martin Keller, Dominik Maringer, den Ex-Kommissar direkt ins Visir, jedoch ergibt sich mit dem Ex-Freund des Opfers, Dennis Felber, dargestellt von Tilman Pörzgen, direkt ein weiterer Verdächtiger.Anders lässt sich von der Suche der Polizei nicht beunruhigen und beschließt auf eigene Faust zu ermitteln. Er findet eine komplett andere Spur als die örtlichen Ermittler und weitete das Verwirrspiel auf seine eigene Vergangenheit aus. Thomas Wagner, gespielt von Bernhard Schir, ist der Ehemann von Anders' großer Jugendliebe Johanna Wagner, Katharina Böhm, und eben dieser Thomas soll ebenfalls ein Freund der Leiche gewesen sein. Mit seinem perfiden Verdacht sprengt er die Familienharmonie der Wagners.Neben den genannten Rollen spielen Nicole Marischka, Murali Perumal, Gerhard Wittmann, Paul Sundheim und Laila Padotzke in weiteren Rollen. Die Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH, Hamburg, produziert die ZDF-Reihe, Jutta Lieck-Klenke und Dietrich Kluge treten als Produzenten auf.Gedreht werden soll noch bis zum 8. November 2021, Redaktuer für das ZDF ist Daniel Blum. Einen Sendetermin für «Der Kommissar und der See» gibt es noch nicht.