18. Quotenmeter-Fernsehpreis: Die Gewinner

Hintergrund

Mehrere tausende Leser haben in den vergangenen zwei Wochen abgestimmt. Wer sind die Preisträger der vergangenen Fernsehsaison?

I. Serien

Beste Serie oder Reihe

Bester Hauptdarsteller einer Serie oder Reihe

Beste Hauptdarstellerin einer Serie oder Reihe

Bester Nebendarsteller einer Serie oder Reihe

Beste Nebendarstellerin einer Serie oder Reihe

Beste Synchronisation einer ausländischen Serie

II: Fernsehfilm

Bester Fernsehfilm oder Mehrteiler

Bester Darsteller eines Fernsehfilms oder Mehrteilers

Beste Darstellerin eines Fernsehfilms oder Mehrteilers

III. Unterhaltung

Beste Show mit einer Laufzeit von maximal einer Stunde

Beste Show mit einer Laufzeit von über einer Stunde

Beste Comedy

Beste Reality

Bester Moderator

Beste Moderatorin

Beste Titelmusik

Bestes Main-Title/On-Air-Design

Bester Podcast

Bester Web-Channel

IV. Information

Beste Informationssendung

Beste Dokumentation

Beste Sportberichterstattung

Der Quotenmeter-Fernsehpreis wird in diesem Jahr bereits zum 18. Mal veranstaltet. Die Redakteure des Medienmagazins Quotenmeter dürfen in allen Kategorien zahlreiche Vorschläge machen, in einer zweiten Runde werden aus der Vorauswahl durch Nennung der Favoriten die Nominierungen bestimmt. Dann sind die Leser von Quotenmeter an der Reihe, die ihre Stimme abgeben dürfen. Mehrere tausende Leser haben auch im Jahr 2021 die Gewinner der Fernsehsaison 2020/2021 bestimmt.Die bildundtonfabrik setzt sich in der Kategorie „Beste Serie/Reihe“ mit der zweiten «How to Sell Drugs Online (Fast)»-Staffel durch. «Der Deutsche Filmpreis»-Moderator und «Schlafschafe»-Hauptdarsteller Daniel Donskoy ist bester Schauspieler, Komikerin Anke Engelke setzt sich mit «Das letzte Wort» durch. Bjarne Mädel hat gleich doppelten Grund zur Freude, denn er ist für seinen Spielfilm und seine Rolle in «Sörensen hat Angst» für eine Quotenmeter-Tasse ausgewählt.Im Bereich der Show kann sich Florida TV freuen, denn «Wer stiehlt mir die Show?» lässt andere namhafte Formate hinter sich. Und vielleicht sollte die Berliner Produktionsfirma an einer Show mit Elyas M’Barek arbeiten, der erfolgreiche Schauspieler überzeugte mit seiner Moderation, die er Joko Winterscheidt stahl. Katrin Bauerfeind wird ebenfalls mit dem Fernsehpreis für «Wer stiehlt mir die Show?» ausgezeichnet.• «Das letzte Wort» (Netflix)• «Schlafschafe» (ZDFneo)• «Unter Freunden stirbt man nicht» (VOX)• «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo» (Prime Video)• Thorsten Merten, «Deutscher» (ZDFneo)• Ronald Zehrfeld, «Warten auf‘n Bus» (rbb)• Charly Hübner, «Für immer Sommer 90» (Das Erste)• Alexander Scheer, «Sloborn» (ZDF)• Lisa Bitter, «Schlafschafe» (ZDFneo)• Lorna Ishema, «Breaking Even» (ZDFneo)• Jana McKinnon, «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo» (Amazon)• Lavinia Wilson, «Drinnen» (ZDFneo)• Maximilian Brückner, «Oktoberfest 1900» (Das Erste)• Michelangelo Fortuzzi, «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo» (Amazon)• Peter Sattmann, «Lucie. Läuft doch!» (VOX)• Michael Wittenborn, «Unter Freunden stirbt man nicht» (VOX)• Almila Bagriacik, «Tatort – Kiel» (Das Erste)• Meike Droste, «Deutscher» (ZDFneo)• Karoline Schuh, «Für immer Sommer 90» (Das Erste)• Lisa Maria Potthoff, «Für immer Sommer 90» (Das Erste)• «Hollywood» (Netflix)• «Home before Dark» (AppleTV+)• «Little Fires Everywhere» (Apple)• «Normal People» (BBC)• «Gefangen» (Das Erste)• «Heute stirbt hier Kainer» (Das Erste)• «Ich brauche euch» (ZDF)• «Goldjungs» (Das Erste)• Omar El-Saeidi, «Familie verpflichtet» (Das Erste)• Fabian Hinrichs, «Ich brauche euch» (ZDF)• Charly Hübner, «Das Verhör in der Nacht» (ZDF)• Wolfram Koch, «Gefangen» (Das Erste)• Michelle Barthel, «Goldjungs» (Das Erste)• Franziska Brandmeier, «Familie verpflichtet» (Das Erste)• Mavie Hörbiger, «Ich brauche euch» (ZDF)• Antje Traue, «Gefangen» (Das Erste)• «Die Carolin Kebekus Show» (Das Erste)• «Late Night Berlin» (ProSieben)• «Pocher – gefährlich ehrlich» (RTL)• «Wetten, das war’s?» (Netflix)• «Denn sie wissen nicht, was passiert» (RTL)• «Joko und Klaas gegen ProSieben» (ProSieben)• «The Masked Singer» (ProSieben)• «Sing meinen Song» (VOX)• «Die Anstalt» (ZDF)• «Grünwalds Freitagscomedy» (BR)• «Die Carolin Kebekus Show» (ARD)• «Studio Schmitt» (ZDFneo)• «The Mole» (Sat.1)• «First Dates Hotel» (VOX)• «Pocher und Papa auf Reisen» (RTL)• «Unvergesslich» (ZDF)• Frank Elstner, «Wetten, das war’s?» (Netflix)• Thomas Gottschalk, «Denn sie wissen nicht, was passiert» (RTL)• Oliver Pocher, «Pocher – gefährlich ehrlich» (RTL)• Jochen Breyer, «das aktuelle Sportstudio» (ZDF)• Laura Karasek, «Die Höhle der Lügen» (ZDFneo)• Carolin Kebekus, «Die Carolin Kebekus Show» (Das Erste)• Julia Shaw, «Mörderische Frauen» (TV Now)• Anja Reschke, «Panorama» (Das Erste)• «Breaking Even» (ZDFneo)• «Das letzte Wort» (Netflix)• «Oktoberfest 1900» (Das Erste)• «Unbroken» (ZDFneo)• «5 Gold Rings» (Sat.1)• «Biohackers» (Netflix)• «Breaking Even» (ZDFneo)• «Wetten, das war’s?» (Netflix)• «Das Corona-Update»• «Schroeder & Somuncu»• «Überstunde»• «heute wichtig – Der Morgen-Podcast mit Michel Abdollahi»• «Dinge erklärt – Kurzgesagt»• «strg_f»• «Renzo»• «Anwalt Jun»• «Aspekte» (ZDF)• «Monitor» (Das Erste)• «Weltspiegel» (Das Erste)• «ZDFzoom» (ZDF)• «Der Aufstieg der Murdoch-Dynastie» (arte)• «Letzter Aufruf BER» (Das Erste)• «Die Nazis, die Arbeit und das Geld» (arte)• «Trumps Deutsche Bank» (Das Erste)• «Matchplan» (Sky)• «ran Football» (ProSieben Maxx / ProSieben)• «NBA Finals 2021» (DAZN)• «100% Bundesliga – Fußball bei NITRO» (Nitro)