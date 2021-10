VOD-Charts

In der südkoreanischen Netflix-Serie gibt es nicht besonders viel zu lachen. Dieses Defizit gleich ein Amazon-Format in dieser Liste aus.

Es ist die Serie, über die derzeit alle sprechen:. Der Netflix-Hit ist nun laut Angaben des Streamingdienstes mit weltweit 111 Millionen Abrufen in den ersten vier Wochen der erfolgreichste Neustart der kalifornischen Streamingplattform. Dementsprechend überrascht es nicht, dass sich die Serie mit einem Jahresbestwert an die Spitze dieser Liste setzt. Aber dazu später mehr: Platz belegt in dieser Woche das Amazon-Format, das 2,40 Millionen Mal abgerufen wurde. Aufgepasst: Hierbei handelt es sich nicht um die deutsche Adaption. Die folgt zu einem späteren Zeitpunkt.Rang neun geht. Die teuflische Serie zählt zwischen dem 8. und 14. Oktober eine Bruttoreichweite von 2,74 Millionen. Genau auf drei Millionen Klicks bringt es. Platz acht ist die Konsequenz. Ebenfalls um Untote geht bei. Die Zombie-Serie, die bei Netflix Joyn und Prime Video verfügbar ist, landet mit 3,20 Millionen Klicks auf Platz sieben.150.000 Aufrufe mehr als «The Walking Dead» hat die Netflix-Seriein der 41. Kalenderwoche verzeichnet. Sie zählt insgesamt 3,35 Millionen Abrufe und damit rund 300.000 mehr als vor einer Woche. Die queere Teenie-Serie hält sich seit Wochen konstant auf diesem Niveau. Ein konstanter Vertreter der VOD-Charts findet sich auf Platz fünf ein:. Die Krankenhaus-Serie aus Seattle bringt es auf 3,87 Millionen Klicks. Gut lachen hat derweil Amazon Prime Video, denn auch die zweite-Staffel aus Deutschland ist ein voller Erfolg. 4,09 Millionen Zuschauer zählten die ersten vier Episoden in dieser Woche. Nun stehen die beiden finalen Folgen zum Abruf bereit. Ob es damit in der kommenden Woche zu einer noch höheren Reichweite reicht?Comedy scheint derzeit sehr gefragt zu sein, denn Bronze geht an die längst ausgelaufene Sitcom. Starke 5,64 Millionen Zuschauer sahen die Geschichten um die fünf New Yorker Freunde in dieser Woche. Dass es nicht zu mehr als Platz drei gereicht hat, dafür ist die starke Konkurrenz verantwortlich.kommt auf grandiose 7,58 Millionen Klicks und sichert sich damit die Silbermedaille. Gold geht wie eingangs erwähnt an. Sage und schreibe 12,5 Millionen Mal wurde die brutale Serie allein in dieser Woche abrufen. Damit schnappt man sich nicht nur den Wochensieg, sondern ist gleichzeitig neuer Spitzenreiter in diesem Jahr – kein Format zählte in sieben Tagen mehr Zuschauer.