Das neue Batman-Band ist auf der gesamten Welt angesiedelt. Das deutsche Abenteuer ist in den bayerischen Alpen angesiedelt.

Vor drei Wochen - passenderweise am offiziellen Batman Tag - ist der neue Batman-Comic erschienen. Es ist ein besonderes und einzigartiges Batman-Projekt, dass in die Sammlung jedes Fans gehört. Gezeigt wird Batman hier nicht in seiner gewöhnlichen Umgebung, sondern in 14 verschiedenen Ländern wie unter anderem Deutschland, Frankreich, Spanien, Japan, Italien, Polen, Mexiko, China, der Türkei, Brasilien, Tschechien, den USA und weitere. Es ist ein länderübergreifendes Projekt, womit sich nicht nur der Ort, sondern auch Kultur, Mythologie und Geschichte verändern.Die Storys bestehen aus anspruchsvollen, in sich geschlossenen Geschichten. Die Version aus Deutschland beispielsweise schickt Batman in die bayerischen Alpen. Hier trifft er auf den Joker, seinen Erzfeind. Dieser treibt eine Gruppe fanatischer Klimaaktivisten um sich. Sie sollen sich so sehr radikalisieren, dass sie selbst vor Mord nicht zurückschrecken werden. Es kommt zu einem spannenden, actiongeladenen Kampf im Tiefschnee der Alpen.Erstellt wurde der Comic von 14 kreativen Top-Teams aus der ganzen Welt, die jeweils die Kultur ihres eigenen Landes miteinfließen lassen konnten. Den Auftakt stellen Brian Azzarello und Lee Bermejo mit ihrer Story "Global City", in der Batman an seine Zeit aus Gotham zurückdenkt. Über den Wolken von Gotham City erkennt er, dass es nicht nur reicht diese Stadt zu schützen. Das Unrecht geschieht überall. Weitere bekannte Künstler, die bei dem Projekt mitwirkten, sind Paco Roca, Mathieu Gabella, Thierry Martin, Thomasz Kolodziejczak und Piotr Kowalski.Die deutsche Version in den bayerischen Alpen stammt von dem Autor Benjamin von Eckartsberg und dem Comic-Künstler Thomas von Kummant. Eckartsberg studierte Kommunikationsdesign bevor er als Freelancer im Bereich Concept Art, Storyboard, Charakterdesign und Illustration von Film, Verlag, Zeitschriften und Werbung arbeitete. Kummant absolvierte die Design Schule in München und war Mitbegründer des Gemeinschaftsateliers REAKTOR, wo er die Comic Serie GUNG HO vollendete. Auch arbeitete er als freier Illustrator und in der visuellen Entwicklung für die Filmbranche.