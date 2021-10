«You» erhält eine vierte Staffel

US-Fernsehen

Zwei Tage vor der Premiere der dritten Runde sprach Netflix sein Vertrauen aus.

Am Freitag startet Netflix die dritte Staffel der Drama-Serie, doch bereits jetzt hat das Unternehmen eine vierte Runde bestellt. In der dritten Runde werden Penn Badgley, Victoria Pedretti und Saffron Burrows als Hauptdarsteller zurückkehren, während Shalita Grant, Travis Van Winkle, Dylan Arnold und Tati Gabrielle zur Serie stoßen.Die Serie basiert auf den Büchern "You" und "Hidden Bodies" von Caroline Kepnes. Sie wurde von Greg Berlanti und Sera Gamble entwickelt. Beide fungieren als ausführende Produzenten, wobei Gamble auch als Showrunner tätig ist. Sarah Schechter, Leslie Morgenstein, David Madden, Gina Girolamo, John Scott, Neil Reynolds, Michael Foley und Justin Lo agieren ebenfalls als ausführende Produzenten. Berlanti Productions und Alloy Entertainment produzieren in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television."Als wir Carolines Roman lasen, waren Greg und ich sofort von Joe Goldberg und seiner verdrehten Weltanschauung besessen", so Gamble. "Und es war aufregend, Penn dabei zuzusehen, wie er Joe zu gruseligem und doch fesselndem Leben erweckt. Wir sind zutiefst dankbar, dass Netflix «You» eine so große Unterstützung zuteilwerden ließ und dass die Menschen auf der ganzen Welt es genossen haben, Joe in den letzten drei Staffeln dabei zuzusehen, wie er wirklich alles falsch macht. Das gesamte «You»-Team freut sich darauf, in Staffel vier neue, dunkle Facetten der Liebe zu erkunden."