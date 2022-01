Kiosk

Wenn Sie sich für Handarbeiten interessieren, dann ist die Zeitschrift Mollie Makes das Richtige für Sie.

Diese Themen-Zeitschrift ist für alle, die kreativ sind und sich von neuen Ideen inspirieren lassen möchten. Sie erscheint zweimal pro Monat. Die Osnabrücker Zeitung (OZ) hat darüber hinaus auch ein Kreativ-Buch von „Molly Makes“ herausgebracht.Mollie Makes ist ein Erfolgsprodukt. Die Zeitschrift Mollie Makes ist seit 2012 auf dem Markt. Sie kommt ursprünglich aus Großbritannien und hat seitdem unzählige Interessenten international gewonnen. Auch die deutsche Version ist eine ideale Quelle der Inspiration für Ihre DIY-Aktivitäten. Das Besondere an Mollie Makes ist ihre Vielseitigkeit. Hier geht es nicht nur um Strick- oder Häkelanleitungen. Man findet in der Zeitschrift viele ungewöhnliche und kreative Bastelideen aus zahlreichen Bereichen. Bei Mollie Makes dreht sich alles um Handarbeit. Die kreativen Ideen aus dem Magazin sind eine Lebensphilosophie, nicht nur ein bloßes Hobby. Sie betonen den Wert der Handarbeit, die Schönheit und Bedeutung für das alltägliche Leben. Mollie Makes ist ein Magazin mit vielen Praxistipps und Anregungen für Einsteiger und Fortgeschrittene. Für alle, für die "Handmade" eine Passion ist.Handarbeiten macht Spaß und wird mit Mollie Makes ganz einfach. Umgeben Sie sich mit schönen Dingen, die Sie selbst hergestellt haben. Was gibt es Schöneres? Es gibt Anleitungen für unterschiedliche Level. Ob Filzen, Stricken, ob Socken oder Pullover, Armbänder oder Tischdecken, ob Lampenschirme oder Kissen: Die Zeitung Mollie Makes bietet tolle Ideen, wie Sie Ihr Zuhause verschönern oder Kleidung für sich selbst oder Freunde herstellen können. Das Magazin informiert über aktuelle Trends und Themen wie Punch-Needeling, Knooking oder Makramee, Knüpfen und Weben.Bei allen DIY-Themen sorgen Bilder und detaillierte Anleitungen für Erfolgserlebnisse. Reportagen und Interviews mit Kreativen runden das Handarbeitsthema ab. Sie zeigen die Vielfalt der Themen, die Leidenschaft, die das Handarbeiten auslöst und die tollen Ergebnisse. Mollie Makes bietet coole Tipps und Tricks für Selbstgemachtes. Denn Handarbeiten macht Spaß, entspannt und verbindet. In unserer hektischen und schier unübersichtlichen Welt bietet die Zeitschrift Mollie Makes wertvolle Tipps, die man in keinem Geschäft findet. Sie fördert die eigene Kreativität durch präzise Anleitungen.Die Handarbeitsideen umfassen die unterschiedlichsten Bereiche, ob Filz, Wolle, Stoffe oder Papier. Mit Mollie Makes finden Sie den perfekten Einstieg in den DIY-Bereich. Sie erhalten praktische Anleitungen, Buchtipps, Veranstaltungstipps oder interessante Berichte über Designer, Materialien und angesagte Shops. Ein Abo der Zeitung Molly Makes ist zudem ein schönes Geschenk.