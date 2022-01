Kiosk

Schon seit dem Jahr 2001 erscheint von der Bundeszentrale für politische Bildung die vierteljährliche Zeitschrift.

Der fluter ist aus der deutschen Medien-Landschaft bereits längst nicht mehr wegzudenken. Es handelt sich dabei um ein Jugendmagazin der Bundeszentrale für politische Bildung. Das Heft wird kostenfrei vertrieben - und soll allen jungen Menschen in Deutschland zugänglich sein. Alle drei Monate erscheint ein neues Magazin, welches genau ein Thema beleuchtet - und zwar von allen Seiten. Das Motto ist klar: Ein Heft, ein Thema. Das Heft kann abonniert werden, die aktuelle Ausgabe kann aber auch als PDF heruntergeladen oder auch online gelesen werden.Bei dem Thema handelt es sich immer um ein länderspezifisches oder gesellschaftspolitisches. Dieses wird in verschiedenen Blöcken aus verschiedenen Positionen heraus beleuchtet. Eine wichtige Rolle spielen Beispiele aus der Erlebniswelt von jungen Erwachsenen und Jugendlichen. Ein moderner und für junge Menschen kurzatmiger Ansatz ist dem fluter sehr wichtig. Das große Ziel hinter jedem Heft: Es soll das Grundverständnis der Demokratie gefördert werden - und zwar bei der heranwachsenden Generation, welche die Zukunft des Landes prägen wird. Die Themen im Jahr 2021 waren folgende: Müll, Risiko und Pflanzen. Im Jahr 2020 wurden folgende Hefte herausgegeben: Wahrheiten, Mode, Terror und Wohnen. Zusätzlich zu den ausführlichen Heften, die viele verschiedene Ansätze vereinen, werden auf der Website des fluter auch täglich News veröffentlicht, welche sich mit dem Zeitgeschehen beschäftigen. So kann der fluter dauerhaft einen Einfluss auf die jüngere Generation nehmen, nicht nur alle drei Monate.Seit dem Dezember 2001 erscheint der fluter als Online- und Printausgabe. Die Auflage der Exemplare liegt alle drei Monate bei 400.000 Stück. Diese gehen hauptsächlich an die Abonnenten, die sich kostenlos auf die Liste schreiben können. Alle Inhalte und das Angebot des fluters können auch kostenfrei verwendet werden. Alle Texte stehen unter einer so genannten freien Lizenz, die Bilder dürfen allerdings nicht weiterverbreitet und verwendet werden. Seit dem Februar 2021 hat der fluter Verstärkung durch einen Podcast bekommen. Dieser wird unter dem Namen "Große Frage, kleine Pause" herausgegeben. In den Folgen werden komplexe Fragen des Zeitgeschehens gestellt - und so prägnant und gut wie möglich beantwortet.In den Jahren 2002 bis 2008 produzierte der Süddeutsche Verlag Medien Service den fluter, welcher eine Tochter des Süddeutschen Verlags darstellt. Seitdem wird das Magazin gestalterisch und redaktionell vom Dummy Verlag produziert. Seit dem Jahr 2014 ist der Verlag auch für alle Inhalte von fluter.de verantwortlich.