ZDFneo-Comedy «Ich dich auch» startet

TV-News

Bereits ab 15. Februar 2022 sind die acht Episoden des Senders zu sehen.

Im April 2021 hat der Fernsehsender ZDFneo die achtteilige Seriein Auftrag gegeben, die das Leben eines Jahres erzählt, das Anfang 20 ist. Die Beiden haben ihr Glück zwischen leeren Pizzaschachteln, schmutzigen Socken und Serienschauen ihr Paradies gefunden. Die neue Serie ist ab 15. Februar 2022 jeweils dienstags um 23:15 Uhr im ZDFneo-Programm vertreten.Alle acht Episoden werden bereits ab Donnerstag, den 10. Februar 2022, in der ZDFmediathek zur Verfügung gestellt. Das Buch kommt von Jochen Wigand, Svenja Ingwersen und Thomas Brückner, Regie übernahmen Johannes Schröder und Nico Sommer. Die Produktionsfirma Tower Productions setzte die acht Episoden um.Das besondere an der Serie ist, dass das Format ein Kammerspiel in Echtzeit ist. Caro und Yannik werden von den Zuschauern auf ihren 40 Quadratmeter Eden besucht – und nur dort. Doch nicht nur Meriel Hinsching und Rojan Juan Barani übernehmen die Hauptrollen, auch Daniel Zillmann, Leonie Wesselow und Sven Daniel Bühler stehen vor der Kamera.