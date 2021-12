«Queens», «Marley & Ich», «Touch»: Disney+-Highlights im Januar

TV-News

Neues Jahr - Neuer Streamingstoff. Bei Disney+ starten im Januar einige Titel mit Highlight-Charakter.

21. Januar

26. Januar

28. Januar

Den Anfang im neuen Jahr mach Disney+ mit der zweiten Staffel vonund, jeweils verfügbar ab dem 5. Januar 2022. Den nächsten großen Highlight-Block gibt es mit fünf neuen STAR-Titeln am 7. Januar 2022 mitund. Bis zum 19. Januar 2022 starten unter anderem die ersten beiden Staffeln vonund der Comedy-Streifen, bevor es miteinen weiteren exklusiven Serien-Start gibt.Die Serie beschäftigt sich mit vier Frauen, die in ihren Vierzigern nach früherem Ruhm und Selbstvertrauen suchen. Nach langer Zeit trifft sich die Clique, die in den Neunzigern als Hip-Hop-Legende galt, wieder und jetzt soll es wieder ganz nach oben gehen. Brianna, Jill, Valeria und Naomi laufen in den USA bei ABC bereits seit dem 19. Oktober über den Äther und nun können sich auch Zuschauer hierzulande über die Serie freuen.Zum Endspurt im Januar 2022 bietet der Streamingdienst nochmal eine Vielzahl an neuen Titeln an, hier zusammengefasst mit den jeweiligen Startterminen:(ESPN / Star)(ESPN / Star)(ESPN / Star)(ESPN / Star)(ESPN / Star)(ESPN / Star)(ESPN / Star)(ESPN / Star)(ESPN / Star)(Star)(Star)(ESPN / Star)(ESPN / Star)(ESPN / Star)(ESPN / Star)(ESPN / Star)(ESPN / Star)(ESPN / Star)M*A*S*H – Staffel 1-11 (Star)(Star)(Star)(Star)(Star)(Star)