«TV total»: König Lustig kehrt Anfang Januar zurück

Im Schlepptau hat Sebastian Pufpaff allerdings nicht mehr zwei ProSieben-Gesichter.

Anfang November überraschte ProSieben mit der kurzfristigen Rückkehr der ehemaligen Fernsehshow. Die ist allerdings nicht mehr vier Mal pro Woche zu sehen, sondern wird mittwochs direkt um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Die ersten sieben Ausgaben mit ihrem neuen Moderator Sebastian Pufpaff waren ein voller Erfolg, auch wenn die Einschaltquoten zum Teil rückläufig waren.Während viele Shows bereits schon in der ersten Kalenderwoche starten, wie «Wer stiehlt mir die Show?» (04.01.) und «The Masked Dancer» (06.01.) setzt ProSieben zwischen den Jahren am Mittwochabend auf den Spielfilm «Dirty Dancing». Der neue König Lustig, Sebastian Pufpaff, kehrt dafür am 12. Januar um 20:15 Uhr zurück. Die Show hat weiterhin 65 Minuten Laufzeit. Im Anschluss sendet ProSieben die ersten zwei «Hangover»-Teile, der dritte Part folgt am 19. Januar.Das ProSieben-Journal «Zervakis und Opdenhövel. Live» mit Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel macht derweil noch Pause. Erst Mitte Februar 2022 kommt das zweistündige Magazin aus der fast zweimonatigen Sendepause zurück.