«Der Herr der Ringe» fliegt weiter unter dem Radar

Für viele Film-Fans gehört die «Der Herr der Ringe»-Reihe zu einem Jahresabschluss einfach dazu. Am Weihnachtsabend schickte ProSieben Frodo auf seine Reise, jedoch war das Interesse eher verhalten. Teil zwei der Trilogie brach ebenfalls keine Rekorde.

Der Weihnachtstag wurde in diesem Jahr bei ProSieben zum-Tag. Mit Teil eins und zwei der Trilogie startete die rote Sieben bereits um 16:40 Uhr in das abendfüllende Programm. Der erste Teil,, holte 0,71 Millionen Zuschauer nach München, wodurch sich ein mäßiger Marktanteil von 5,3 Prozent ergab. Schmerzen werden vor allem die 0,27 Millionen Umworbenen, die jedoch immerhin für ordentlich 9,3 Prozent am entsprechenden Markt sorgten. Angekommen in der Primetime am 24. Dezember ging Teil zwei,, vor 0,87 Millionen Zuschauern über den Äther. Der Marktanteil sank auf 4,8 Prozent, während sich die Zielgruppe auf 9,6 Prozent steigerte und 0,42 Millionen Zielgruppen-Zuschauer vermelden konnte.Für den finalen Teil der Reihe,, ließ sich der Unterföhringer Sender Zeit bis zum gestrigen 29. Dezember. Eine Pause, die scheinbar weder geschadet noch geholfen hat. Mit 0,97 Millionen Zuschauern ab 20:15 Uhr ergab sich in der gestrigen Primetime kein signifikant besserer Wert als bei den beiden Teilen zuvor, auch der Marktanteil von 4,0 Prozent bricht keine Rekorde, eher im Gegenteil. In der klassischen Zielgruppe lief es mit 0,44 Millionen Zuschauern bei einem Marktanteil von 7,1 Prozent ebenfalls nicht wirklich anders. Aus dieser Kontinuität könnte sicherlich auch etwas Positives gewonnen werden, jedoch ist am Ende des Tages Stillstand immer auch irgendwo negativ behaftet.Von den «Der Herr der Ringe»-Vergleichszahlen abgesehen schlug sich der gestrige Teil bei ProSieben durchaus gut. RTLZWEI versuchte sich mitund Kabel Eins schickteins Primetime-Rennen. RTLZWEI wollten lediglich 0,36 Millionen Zuschauer sehen (Marktanteil 1,4 Prozent) und Kabel Eins schalteten 0,66 Millionen Menschen ab drei Jahren (Marktanteil 2,4 Prozent) ein. Bei den Zielgruppen-Ergebnissen schnitt Button mit 0,18 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 2,7 Prozent schlecht ab, während Doubtfire 0,3 Millionen Umworbene anzog und damit bei mäßigen 4,3 Prozent am entsprechenden Markt landete.bei VOX holte insgesamt 3,3 Prozent Marktanteil bei 0,92 Millionen Zuschauern und 4,9 Prozent am Zielgruppen-Markt mit 0,34 Millionen entsprechenden Zuschauern.