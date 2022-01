«Your Honor»: Yes TV enthüllt sein Jahresprogramm

International

Das israelische Unternehmen hat wieder zahlreiche neue Programme vorbereitet.

Israels führende Multi-Channel-Plattform Yes TV und ihr Produktions- und Vertriebsarm Yes Studios werden im Jahr 2022 eine Rekordzahl von 43 Serien und Dokumentarfilmen auf den Markt bringen. Das Programm umfasst mehrere neue Serien, die sich in der Postproduktion befinden, insbesondere «Fire Dance» und «Bloody Murray», sowie einige Serien in der Entwicklung wie «Alef».ist eine neunteilige romantische Komödie mit den Naomi Levov und Rotem Sela in den Hauptrollen.ist das Fernsehdebüt von Rama Burshtein-Shay, der in New York geborenen israelischen Filmemacherin von «Fill The Void», die von der Kritik gefeiert wird. Die von Burshtein-Shay geschriebene und inszenierte Serie ist eine lebendige Geschichte über eine unmögliche Liebe, die in einer strenggläubigen ultraorthodoxen Sekte spielt.ist eine von Artza Productions mit Yes Studios produzierte Serie über die Übernahme der israelischen Botschaft in Kairo während des Arabischen Frühlings auf dem Tahrir-Platz.Yes TV hat außerdem neue internationale Adaptionen der preisgekrönten Seriein Südkorea, Spanien und der Türkei angekündigt, die 2022 produziert werden sollen, zusätzlich zu den Versionen in Deutschland und Italien, die in den kommenden Monaten anlaufen sollen. «Your Honor» wurde bereits erfolgreich in Frankreich, Indien und den USA auf Showtime adaptiert - die beiden letztgenannten Serien wurden bereits für eine zweite Staffel verlängert.