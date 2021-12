«DSDS» startet am 22. Januar

TV-News

In der neuen Staffel ist erstmals Dieter Bohlen nicht mehr dabei.

Am 22. Januar 2022 startet RTL in die neue Runde von. In diesem Jahr ist Oliver Geissen wieder als Moderator dabei, der diesen Part schon im Vorjahr übernahm. Zuvor war ein Jahr lang Alexander Klaws eingesprungen. Der neue Mann auf der Brücke ist «Traumschiff»-Kapitän Florian Silbereisen, dem Ilse DeLange (Sängerin) und Toby Gad (internationaler Songwriter) mit Rat und Tat zur Seite stehen.Wie Quotenmeter bereits vor einigen Monaten berichtetet, fanden die Castings aufgrund der Corona-Pandemie in Deutschland auf einem Marktplatz in Wernigerode und Burghausen statt. Die Kandidaten durften in einen gläsernen Kubus vorsingen. Damit sich die Teilnehmer nicht anstecken, wurde dieser mit einem speziellen Lüftungssystem ausgestattet.Ungewöhnlich: Die Suche nach dem nächsten Superstar beginnt dieses Mal an einem Samstag, nämlich dem 22. Januar. 13 Casting-Folgen sind aufgezeichnet, zwei werden auch an den Dienstagen, dem 25. Januar und 1. Februar, ausgestrahlt. Danach können die Fernsehzuschauer vier Recall-Episoden sehen, ehe die zuletzt eher quotenschwachen Live-Shows mit vier Stück angesetzt sind. Einst war das UFA Show & Factual-Format mit neun Live-Shows gestartet, die bombastische Reichweiten erzielten.