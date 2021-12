Meltem Kaptan zaubert wieder am Nachmittag

TV-News

Geheime Tricks der Magier bekommen die Zuschauer nicht zu sehen, dafür wieder unfassbar unterhaltsame Torten-Kreationen.

Der Fernsehsender VOX werkelt ein wenig an seinem Nachmittag. Statt zwei Stunden «Zwischen Tüll und Tränen» bekommen die Fernsehzuschauer weiter die Doku-Soap um 17:00 Uhr zu sehen, allerdings wird der 16:00 Uhr-Sendeplatz wieder mit Meltem Kaptan bestückt. In der Auftaktsendung von, ausgestrahlt am Montag, dem 24. Januar 2022, darf die 33-jährige Fabiana ihre Künste beweisen.Das Rezept der Fernsehshow ist einfacher als die Tortenstücke: Fünf Hobbybäcker backen fünf Tage lang gegeneinander. Dabei gibt täglich ein Kandidat das persönliche Meisterstück vor, das die anderen vier Kandidaten ohne Rezept bestmöglich nachbacken müssen. Verkostet und bewertet werden die Backergebnisse schließlich von den Experten und dem Bäcker des Tages – und das sind zum Auftakt Matthias Ludwigs und Gesa Kohlenbach.Die erste Staffel von «Allererste Sahne» fiel beim Publikum durch. Nur etwa 0,35 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen zu, bei den Umworbenen verbuchte die Sendung um die 0,13 Millionen Zuschauer. Die erste Staffel kam nur zwei Mal über dem VOX-Sendeschnitt.