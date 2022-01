Kiosk

Mit dem Magazin, das alle drei Monate erscheint, könnte man direkt in die Alpen loslaufen.

Die Alpen. Ein Lebensraum, der die magische Berglandschaft mit ihren Menschen in den vielen unterschiedlichen Regionen zeigt, Naturreservate auf leisen Sohlen zu entdecken einlädt und die Kunst und Kultur in all ihren Facetten lebendig macht. Sport und Leibgerichte, wonnige Bier-Momente und delikate Aperitifs, bäuerliche Gastfreundschaft und eine ganz besondere Stille im Tannenwald. Schnee fallen hören, schauen, staunen. Das alles ist in berührender Sprache und atemberaubender Fotografie zum Leben erweckt. Das ist das ALPS Magazin. Berge, Menschen und Bräuche werden einem vertraut und die Lust zum Reisen erwacht. ALPS ist 110 Mal Staunen, 110 Seiten Eintauchen in die Höhe!Ein Magazin, das alle drei Monate erscheint und eine Vielfalt an Themen bietet, die für jeden Geschmack mindestens ein Highlight auf Hochglanz-Papier bietet. Ob es sich um sportliche Aktivitäten in den Alpenregionen handelt, um gemütliche Restaurants oder um erinnerungsträchtige Sehenswürdigkeiten, jede Altersgruppe wird von wortmächtiger bildhafter Sprache eingeladen, sich verführen zu lassen.Verführung zu einer winterlichen Wandertour in den Stubaier Alpen, inmitten von Bergseen und Zirbenwälder oder einem außergewöhnlichen Abend im "Gourmetrestaurant Hubert Wallner". Wellness und Spa und Kühe in Österreich, in Südtirol und in Deutschland. Monumentale Bilder und innovative Schuhe verbinden Sehnsucht mit praktischer Notwendigkeit und ALPS gibt Anlass, mit dem Magazin unterm Arm loszulaufen. Ein Zugticket bringt den Gast bequem im Speisewagen mit Magazin im Koffer direkt in die Berge. Auch lässt es sich gut dabei erholen. Auf dem Balkon, genüsslich am Weißbier nippen und Urlaub träumen.Vor allem anderen jedoch ist ALPS Inspiration. Inspiration gibt es als Einzelheft und auch als Abonnement. Die Alpen sind bestellbar, online, bunt und das Blättern geht wie im echten Leben. Ein Print-Magazin der Extraklasse darf auch vor rauschender Meeres-Kulisse gelesen werden, kann im Rucksack sogar geknautscht werden, lässt sich leicht auf dem Kopfkissen platzieren. Wenn an all den romantischen Orten ein Computer zu sperrig und zu kühl wirkt, ist ALPS in Print die Fantasie, die greifbar wird, hier und in Zukunft!