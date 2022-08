Kiosk

Ab ins Abenteuer vor der Haustür, dafür steht die relativ junge Zeitschrift von Gruner+Jahr.

Die vergangenen beiden Jahre haben uns deutlich gezeigt, wie schnell sich unsere Welt ändern kann. Neben Einschränkungen im Alltag und im Berufsleben hat uns Corona jedoch auch eine schöne, neue Welt gezeigt: die Natur. Viele Verbraucher wollen heute ihren regelmäßigen Spaziergang, die Wanderung oder das Outdoor Abenteuer inmitten der Natur, das Abenteuer auf dem Wasser oder in den Bergen auf keinen Fall mehr missen. Mit GEO Walden haben Sie ab sofort eine Fachzeitschrift zur Hand, die Sie in viele spannende Themen den Wald und die Natur betreffend einführt und zahlreiche Tipps für eine naturnahe Auszeit bereithält. Wer auf keinen Fall mehr interessante Fakten, News und mehr verpassen will, sollte daher am besten direkt ein Abo bei GEO abschließen.Besonders gelungen und begeistert angenommen wurde das erste Walden Camp von GEO. Das allererste Mal startete das Event im Jahr 2021 und wurde sofort ein voller Erfolg. Zu Besuch auf der Kanufarm am mecklenburgischen Heegesee konnten ca. 150 Fans der Outdooridee ein unvergessliches Wochenende verleben. Neben Workshops fanden dort auch Outdooraktivitäten, ein Lagerfeuer und andere Aktivitäten statt. Dazu gab es für alle eine leckere Versorgung mit Lebensmitteln und Getränken. Auch in diesem Jahr wird es dieses Event wieder in Deutschland geben. Nähere Informationen dazu finden Interessierte auf der Internetseite von GEO Walden oder beim zuständigen Veranstalter.Immer nur auf lange Abenteuerreisen gehen, kann manchmal ganz schön anstrengend sein. Wer lieber vor der Haustür etwas Besonderes erleben will, dem empfiehlt die Zeitschrift GEO Walden ein einzigartiges Mikroabenteuer. Zum Beispiel, in einer klaren Nacht die Sterne zu beobachten. Dafür sollten Interessierte prüfen, wo sich in der näheren Umgebung ein Ort mit geringer Luftverschmutzung befindet. Dieser sollte idealerweise von der nächsten Siedlung entsprechend entfernt sein. Bepackt mit Decke, Picknickkorb und natürlich einem guten Feldstecher, wird dem tollen Event dann nichts mehr im Wege stehen. Im Internet gibt es übrigens sogenannte Sternenkalender, die aufzeigen, in welchen Nächten mit Sternschnuppen zu rechnen ist.GEO ist ein Verlag aus Hamburg, der bereits seit vielen Jahren auf dem Markt für Zeitschriften tätig ist. Neben der Zeitschrift Walden bietet GEO eine Vielzahl weiterer Themenzeitungen an, mit GEOlino sogar eine für Kinder. Wer interessiert ist, bucht am besten über das Internet ein ABO für Geo Walden und eine der anderen Zeitschriftenformate von GEO. Dabei winken bei längeren Buchungszeiten teilweise sehr günstige Abo-Preise.