Spanische Hulu-Serie hat ihre Hauptdarsteller gefunden

US-Fernsehen

Der Disney-Konzern hat mit Diego Luna und Gael García Bernal seine zwei Aushängeschilder gefunden.

Der Disney-Konzern entdeckt die spanischsprachige Bevölkerung in den Vereinigten Staaten von Amerika. Mit Diego Luna und Gael García Bernal hat man die Besetzung für die neue Seriegefunden, die bei Hulu ausgestrahlt wird. Eine internationale Auswertung bei Disney+ wird folgen, die Micky-Maus-Tochter Searchlight Television produziert die Serie."Wir sind stolz darauf, bei diesem kommenden Hulu Original erneut mit Searchlight Television zusammenzuarbeiten", sagte Craig Erwich, Präsident von Hulu Originals und ABC Entertainment. "Gael, Diego und Marco sind erstklassige Geschichtenerzähler und wir freuen uns darauf, den Zuschauern ihre Geschichte näher zu bringen und gemeinsam mit ihnen zu erleben, wie ihre Charaktere ein letztes Mal zusammenkommen."Es ist nicht das erste Mal, dass Luna und García Bernal zusammen auf dem Bildschirm zu sehen sind. Die beiden Schauspieler arbeiteten erstmals in dem von der Kritik gefeierten Film «Y tu mamá también» zusammen. Seitdem haben sie in zahlreichen Projekten mitgewirkt, unter anderem in «Kick It – Zwei wie Feuer und Wasser» und «Casa de mi padre»"."Es ist eine große Ehre, Gael und Diego für «La Máquina» wieder auf der Leinwand zu vereinen", so die Searchlight-Präsidenten Matthew Greenfield und David Greenbaum. "Ihre Freundschaft und ihre Chemie sind eine Freude zu erleben. Und wir freuen uns, mit Marco zusammenzuarbeiten, dessen einzigartige Stimme und Vision es uns ermöglicht, diese Welt auf eine ganz eigene Art und Weise zu erkunden."