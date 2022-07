Lars von Trier setzt «The Kingdom» fort

International

Eine dritte und letzte Staffel hat der erfolgreiche Regisseur abgedreht. Diese feiert demnächst Premiere.

In den Jahren 1994 und 1997 stellte der dänische Erfolgsregisseur die Fernsehserieher, die von ABC als «Stephen King’s Kingdom Hospital» adaptiert wurde und in Deutschland von Kabel Eins ausgestrahlt wurde. Jetzt hat von Trier eine weitere Staffel hergestellt, die MUBI erworben hat. In den nordischen Ländern wird die Serie auch weiterhin – wie geplant – von Viaplay ausgestrahltDie Serie begleitet das Personal und die Patienten einer neurochirurgischen Station in einem Kopenhagener Krankenhaus. In Staffel 3 wird die Schlafwandlerin Karen Antworten auf die ungelösten Fragen der Serie suchen, um das Krankenhaus vor dem Untergang zu bewahren. Eines Nachts wandert Karen im Schlaf in die Dunkelheit und landet auf unerklärliche Weise vor dem Krankenhaus. "Das Tor zum Königreich öffnet sich erneut...", heißt es in der offiziellen Beschreibung zur Serie."MUBI ist jetzt die Heimat von «The Kingdom» - einer unglaublichen Show und der ersten Fernsehserie, die von MUBI veröffentlicht wird. überhaupt", sagte Gründer und CEO Efe Cakarel. "Wir wollen so vielen Menschen wie möglich großartige künstlerische Visionen nahebringen - sei es durch Filme oder Serien. «The Kingdom» ist die perfekte erste Serie, um episodisches Storytelling bei MUBI einzuführen, und markiert einen unserer größten Schritte nach vorne als Unternehmen. Wir können es kaum erwarten, all unseren Mitgliedern bald alle drei Staffeln zu präsentieren."