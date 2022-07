Disney ändert Hulu-Werbe-Politik

US-Fernsehen

Dem Unternehmen wurde vorgeworfen, eine bestimmte Art von Werbung nicht ausstrahlen zu wollen.

Der Disney-Konzern hat am Mittwoch beschlossen, dass ab sofort politische Werbung bei Hulu freigeschalten wird. "Nach einer gründlichen Überprüfung der Werberichtlinien in allen linearen Networks und Streaming-Plattformen in den letzten Monaten passt Disney nun die politischen Werberichtlinien von Hulu an, um sie mit den allgemeinen Unterhaltungs- und Sportkabelnetzwerken des Unternehmens und ESPN+ in Einklang zu bringen", so Disney in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung.Der Hashtag "#BoycottHulu" wurde zu einem Top-Thema auf Twitter, nachdem sich nationale demokratische Organisationen bei der Washington Post darüber beschwert hatten, dass Hulu ihre gemeinsamen Anzeigen zum Thema Abtreibung und Waffen am 15. Juli abgelehnt hatte. Disneys ESPN und WPVI-TV, der ABC-Sender in Philadelphia, hatten die gleichen Anzeigen akzeptiert und geschaltet."Die Zensur der Wahrheit durch Hulu ist empörend und beleidigend", twitterte das Democratic Congressional Campaign Committee am Montag. "Die Wähler haben das Recht, die Fakten über die extreme Agenda der MAGA-Republikaner zum Thema Abtreibung zu erfahren - Hulu erweist dem amerikanischen Volk einen großen Bärendienst."