12,187 Mio.: Doppelpackerin Alex Popp schießt DFB-Frauen ins Finale

Quotennews

Die DFB-Auswahl sorgte bei der UEFA Euro 2022 erneut für Top-Reichweiten im öffentlich-rechtlichen Programm.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg überzeugt mit ihrer DFB-Auswahl. In den vergangenen Wochen sorgte Sie mit ihrer Mannschaft und dem 4:0 gegen Dänemark für 5,95 Mio. Zuschauer, der 2:0-Sieg über Spanien brachte 8,02 Mio., das 3:0 gegen Finnland holte 5,76 Mio. und mit dem Sieg über Österreich (2:0) sorgte man für 9,50 Millionen Fernsehzuschauer. Am Mittwoch qualifizierte sich das Team für das Finale, das am Sonntag um 18.00 Uhr stattfindet.12,187 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren verfolgten die Partie, die 2:1 endete. Der Marktanteil der von Claudia Neumann kommentierten Partie belief sich auf fabelhafte 47,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich das Zweite Deutsche Fernsehen 3,27 Millionen Zuschauer und 50,7 Prozent. Die Rahmenberichterstattung aus dem Studio kam bei 5,62 Millionen Zuschauern an, der Marktanteil wurde mit 26,3 Prozent gemessen. Beim jungen Publikum waren 1,30 Millionen dabei, der Marktanteil belief sich auf 27,3 Prozent.In der Halbzeitpause meldete sich Christian Sievers mit dem, das 11,46 Millionen Zuschauern einen Kurzüberblick über die Nachrichtenlage gab. Der Marktanteil belief sich auf 43,5 Prozent. Bei den jungen Leuten standen 3,03 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil lag bei 46,1 Prozent. Ab 23.23 Uhr standauf dem Plan. Der Film von Esther Hoffmann, Joshua Werner und Anna Schultz versammelte 2,38 Millionen Zuschauer vor den Fernsehschirmen, der Marktanteil sank auf 21,3 Prozent. 0,74 Millionen junge Menschen sahen zu, der Marktanteil lag bei 26,7 Prozent.