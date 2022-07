Chris Cuomo kehrt zum Nachrichtenfernsehen zurück

US-Fernsehen

Nachdem der Moderator von CNN von seinen Aufgaben entbunden wurde, heuert er nun bei NewsNation ein.

Nach einer vielbeachteten Unterbrechung will Chris Cuomo wieder durchstarten. Cuomo der die 21.00 Uhr-Stunde bei CNN moderierte, wechselt sozusagen zu NewsNation, dem noch jungen Nachrichtensender, hinter dem der große Sender Nexstar Media steht, der in den letzten Monaten eine Reihe von Übernahmen getätigt hat, um seine Präsenz im Mediensektor zu verstärken. Cuomo wird im Herbst zur Hauptsendezeit auf NewsNation zu sehen sein.Cuomo hat etwas zu beweisen. Sein Weggang von CNN verlief alles andere als freundschaftlich. Der Moderator war in eine Untersuchung von Vorwürfen der sexuellen Belästigung gegen seinen Bruder, den ehemaligen New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo, verwickelt. Ende 2021 veröffentlichte die Generalstaatsanwältin des Bundesstaates New York, Letitia James, Dokumente, aus denen hervorging, dass der jüngere Cuomo seinen Bruder aktiv bei der Selbstverteidigung unterstützte - eine Handlung, die den meisten Journalistenorganisationen ein Gräuel ist.Cuomo hat im Rahmen eines Schiedsgerichtsverfahrens eine Zahlung von 125 Millionen Dollar von CNN eingefordert. Während eines Interviews am Dienstagabend mit Dan Abrams auf NewsNation bestätigte Cuomo, dass er immer noch mitten in einem Gerichtsverfahren gegen CNN steckt.