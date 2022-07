Dank Fußball-WM? «Großstadtrevier» startet früh

TV-News

Die neue Staffel der Kultserie wird bereits im September mit neuen Folgen fortgesetzt.

Die deutsche Krimiseriewird am Montag, dem 5. September, um 18.50 Uhr mit insgesamt 16 neuen Folgen fortgesetzt. Damit spricht Das Erste den Serienmachern sehr großes Vertrauen aus, denn in den vergangenen Jahren startete die Serie erst im November, teilweise auch erst im Januar mit neuen Folgen. Aktuell sind auf dem Slot Reruns von «Morden im Norden» zu sehen.In den neuen Episoden wird Wanda Perdelwitz die Serie verlassen, die Nina Sieveking verkörperte. Stattdessen werden sich die Zuschauer mit Sinha Melina Gierke anfreunden müssen, die die Figur Benta Hinrichs spielt. Die neue Polizistin beschreiben die Verantwortlichen als bodenständig und beeindruckend.Nur einen Tag später bekommen die Zuschauer auch neue Folgen vonpräsentiert. Das Erste hat bei Saxonia Media insgesamt 20 Episoden in Auftrag gegeben, sodass sich die bisher umfangreichste Staffel ergibt. Jeden Dienstag, beginnend ab 6. September, sind um 18.50 Uhr die neuen Geschichten zu sehen.