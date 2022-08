Ashton Kutcher erklärt sein Comeback

Köpfe

Der Film- und Serienstar wird in der Serie «That 90s Show» zu sehen sein. Sein Engagement hat viel mit Demut zu tun.

Mehr als 15 Jahre nach dem Ende von, ist es verständlich, dass Serienstar Ashton Kutcher zu dem Netflix-Ablegerzurückkehrt. "Es war wirklich nostalgisch, wieder am Set zu sein", sagte Kutcher am Montagabend bei der Premiere von «Vengeance» auf dem roten Teppich im Ace Hotel in Los Angeles zum Brachenblatt „Variety“. "Es sind dieselben Leute, die «That '70s Show» gemacht haben, also war es ziemlich bizarr."Kutcher erklärte weiter, dass er und seine Frau, seine «That '70s Show»-Kollegin Mila Kunis, der Meinung waren, dass eine Rückkehr zur Basis das Richtige sei - abgesehen davon, dass es natürlich ein Riesenspaß ist. "Mila und ich haben darüber nachgedacht", sagte Kutcher. "Wir dachten: 'Hört mal, wir sind nur wegen dieser Serie in der Position, in der wir jetzt sind, also lasst uns einfach zurückgehen und das machen. Wir sind einfach zurückgegangen und hatten eine Woche lang Spaß. Es war so zufällig und lustig."Kutcher wird seine Rolle des Michael Kelso in einer Gastrolle in der neuen Serie wieder aufnehmen. Weitere Star-Besetzungen, darunter Grace, Prepon, Kunis und Wilmer Valderrama, werden ebenfalls in Gastauftritten zu sehen sein.