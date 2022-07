Joel McHale sorgt für «Celebrity Beef»

US-Fernsehen

Hayu strahlt die neue Show bereits ab dem 3. August 2022 aus.

Der erfolgreicher Schauspieler Joel McHale, der unter anderem in «Star Girl» zu sehen war, ist ab Mittwoch, dem 3. August 2022, in der Fernsehshowzu sehen. Diese wird von NBCUniversal-Streamingdienst Hayu ausgestrahlt, der über das Internet empfangen werden kann. Jede Woche treten zwei Promis in einem Duell an.Ausgestattet mit einem Messer in der Hand und einer Menge von Gewürzen im Regal sind sie bereit, das beste Gericht der Hollywood Hills zu zaubern, während sie ihren "Beef" austragen. Dabei begleichen die Stars nicht nur ihre Rechnungen - auch kocht die Stimmung im wahrsten Sinne des Wortes, wenn exklusive Insider-Infos in den Rivalitäten enthüllt werden.Folgende bekannte Schauspieler, Comedians und Co. werden teilnehmen: Cheryl Hines & Rachael Harris, Ben Higgins & Nick Viall, Cynthia Bailey & Todd Bridges, Andy Grammer & Justin Baldoni, Justin Sylvester & Loni Love, Dolores Catania & Caroline Manzo, Missi Pyle & Jeff Lewis sowie Nikki & Brie Bella. Die neue Show Celebrity Beef wird von The Content Group, die Teil von der Asylum Entertainment Group ist, zusammen mit Joel McHale, Rebecca Hertz, Steven Michaels, Jodi Flynn, James Macnab, Andi Walker Ochoa und Ariel Brozell als Executive Producer produziert.